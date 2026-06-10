Bölgeyi ablukadan kurtaracak tarihi adım için çağrı yaptı! Bir dönem Türkiye’ye kafa tutan Paşinyan tamamen yola geldi

Başbakan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan barış süreci hakkında ise barış anlaşmasının zaten ön imza ile tamamladığını hatırlatarak, "Bunu imzalamalıyız. TRIPP projesine en kısa sürede başlamalıyız. Bu, bölgemiz için çok önemli bir proje ve bölgemizin ablukasının aşılması anlamına geliyor. Bu çok önemli bir haber çünkü bölgemiz bir çıkmazdan bir kavşağa dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.