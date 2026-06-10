Bölgeyi ablukadan kurtaracak tarihi adım için çağrı yaptı! Bir dönem Türkiye’ye kafa tutan Paşinyan tamamen yola geldi
Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinden zaferle çıkan Başbakan Nikol Paşinyan, Ermeni halkının barış, bölgesel kalkınma ve iş birliğinden yana oy kullandığını belirterek Türkiye ve Azerbaycan'a kritik mesajlar verdi. Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların tamamen açılması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, Ermeni mallarının ticareti için Ahılkelek-Kars demiryolunun açılması kararından büyük minnettarlık duyduklarını ifade etti. Ankara ile yakalanan olumlu dinamiğin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Ermenistan lideri, bu barış adımına hem Türkiye hem de Azerbaycan'dan olumlu yanıtlar gelmesini umduğunu sözlerine ekledi.