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Bölgeyi ablukadan kurtaracak tarihi adım için çağrı yaptı! Bir dönem Türkiye’ye kafa tutan Paşinyan tamamen yola geldi
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Bölgeyi ablukadan kurtaracak tarihi adım için çağrı yaptı! Bir dönem Türkiye’ye kafa tutan Paşinyan tamamen yola geldi

Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinden zaferle çıkan Başbakan Nikol Paşinyan, Ermeni halkının barış, bölgesel kalkınma ve iş birliğinden yana oy kullandığını belirterek Türkiye ve Azerbaycan'a kritik mesajlar verdi. Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların tamamen açılması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, Ermeni mallarının ticareti için Ahılkelek-Kars demiryolunun açılması kararından büyük minnettarlık duyduklarını ifade etti. Ankara ile yakalanan olumlu dinamiğin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Ermenistan lideri, bu barış adımına hem Türkiye hem de Azerbaycan'dan olumlu yanıtlar gelmesini umduğunu sözlerine ekledi.

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Foto - Bölgeyi ablukadan kurtaracak tarihi adım için çağrı yaptı! Bir dönem Türkiye’ye kafa tutan Paşinyan tamamen yola geldi

Parlamento seçimlerini kazandıklarını açıklayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Armen Press'e özel açıklamalarda bulundu.

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Foto - Bölgeyi ablukadan kurtaracak tarihi adım için çağrı yaptı! Bir dönem Türkiye’ye kafa tutan Paşinyan tamamen yola geldi

Ermeni halkının, sona eren parlamento seçimlerinde barış, bölgesel kalkınma ve işbirliği lehine oy kullandığının altını çizen Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkiler hakkında önemli mesajlar verdi. Paşinyan, "Ermeni halkı, tamamlanan parlamento seçimlerinde barış, bölgesel kalkınma ve iş birliği lehine oy verdi. Umarım hem Türkiye'den hem de Azerbaycan'dan buna olumlu yanıtlar gelir" dedi.

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Foto - Bölgeyi ablukadan kurtaracak tarihi adım için çağrı yaptı! Bir dönem Türkiye’ye kafa tutan Paşinyan tamamen yola geldi

Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın kurumsallaştırılması gerektiğinin altını çizen Paşinyan, "Türkiye ile sınırımızı açmalıyız. Ayrıca diplomatik ilişkiler kurmalıyız" ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı, "Ermeni mallarının ithalat ve ihracatı için Ahılkelek-Kars demiryolunun açılması kararına minnettarız. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, ancak diplomatik ilişkiler kurmak ve tamamen açık bir sınıra sahip olmak için bu dinamiği sürdürmeliyiz" dedi.

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Foto - Bölgeyi ablukadan kurtaracak tarihi adım için çağrı yaptı! Bir dönem Türkiye’ye kafa tutan Paşinyan tamamen yola geldi

Başbakan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan barış süreci hakkında ise barış anlaşmasının zaten ön imza ile tamamladığını hatırlatarak, "Bunu imzalamalıyız. TRIPP projesine en kısa sürede başlamalıyız. Bu, bölgemiz için çok önemli bir proje ve bölgemizin ablukasının aşılması anlamına geliyor. Bu çok önemli bir haber çünkü bölgemiz bir çıkmazdan bir kavşağa dönüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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