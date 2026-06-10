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Yunanistan yine kaşınmaya başladı! Türkiye karşıtı arma hamlesi "Akıllı olun, akıllı" dedirtti
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Yunanistan yine kaşınmaya başladı! Türkiye karşıtı arma hamlesi “Akıllı olun, akıllı” dedirtti

Komşu Yunanistan, Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı adımlarını sürdürüyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırına en yakın ve kritik askeri bölgelerden biri olan sınır hattına konuşlu 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın resmi askeri armasını değiştirdi. Yeni tasarımda askeri figürün yüzünün doğrudan Türkiye'ye dönük olması dikkat çekti. Yeni armaya ayrıca uluslararası anlaşmalara göre gayri askeri statüde olan Semadirek Adası'nın da eklendiği görüldü.

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Foto - Yunanistan yine kaşınmaya başladı! Türkiye karşıtı arma hamlesi "Akıllı olun, akıllı" dedirtti

Yunanistan, Türkiye sınırına yakın bölgede konuşlu bir askeri birliğin armasında yaptığı değişiklikle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yunan ordusuna bağlı 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın armasında yer alan asker figürünün yönü değiştirilirken, yeni tasarımda figürün yüzünün doğrudan Türkiye'ye dönük olması dikkat çekti.

#2
Foto - Yunanistan yine kaşınmaya başladı! Türkiye karşıtı arma hamlesi "Akıllı olun, akıllı" dedirtti

Tartışmaların merkezinde yer alan değişiklik, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede görev yapan 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın armasında yapıldı. Eski armada batıya dönük şekilde tasvir edilen asker figürü, yeni tasarımda yönünü doğuya çevirdi. Böylece figürün baktığı istikamet doğrudan Türkiye sınırı oldu.

#3
Foto - Yunanistan yine kaşınmaya başladı! Türkiye karşıtı arma hamlesi "Akıllı olun, akıllı" dedirtti

Yeni armaya ayrıca Ege Denizi'nin kuzeyindeki stratejik konumuyla dikkat çeken Semadirek Adası'nın da eklendiği görüldü. Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde bu değişikliğin yalnızca görsel bir güncelleme olmadığı, sembolik anlamlar taşıdığı vurgulandı.

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Foto - Yunanistan yine kaşınmaya başladı! Türkiye karşıtı arma hamlesi "Akıllı olun, akıllı" dedirtti

Yunan medyasında yayımlanan haberlerde, armadaki yön değişikliğinin bilinçli bir tercih olduğu öne sürüldü. Bazı yorumlarda, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii, deniz yetki alanları, Doğu Akdeniz ve Ege'de attığı adımların Atina'da yakından takip edildiği belirtilirken, yeni arma değişikliğinin de Ankara'ya yönelik sembolik bir mesaj niteliği taşıdığı iddia edildi. Özellikle Türkiye sınırına yakın bir askeri birliğin tercih edilmesi, tartışmaları daha da büyüttü.

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