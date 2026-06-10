Yunanistan yine kaşınmaya başladı! Türkiye karşıtı arma hamlesi “Akıllı olun, akıllı” dedirtti
Komşu Yunanistan, Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı adımlarını sürdürüyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırına en yakın ve kritik askeri bölgelerden biri olan sınır hattına konuşlu 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın resmi askeri armasını değiştirdi. Yeni tasarımda askeri figürün yüzünün doğrudan Türkiye'ye dönük olması dikkat çekti. Yeni armaya ayrıca uluslararası anlaşmalara göre gayri askeri statüde olan Semadirek Adası'nın da eklendiği görüldü.