Yunanistan yine kaşınmaya başladı! Türkiye karşıtı arma hamlesi “Akıllı olun, akıllı” dedirtti

Yunan medyasında yayımlanan haberlerde, armadaki yön değişikliğinin bilinçli bir tercih olduğu öne sürüldü. Bazı yorumlarda, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii, deniz yetki alanları, Doğu Akdeniz ve Ege'de attığı adımların Atina'da yakından takip edildiği belirtilirken, yeni arma değişikliğinin de Ankara'ya yönelik sembolik bir mesaj niteliği taşıdığı iddia edildi. Özellikle Türkiye sınırına yakın bir askeri birliğin tercih edilmesi, tartışmaları daha da büyüttü.