Bölge sular altında kalacak! Baraj su tutmaya başladı ama onlar ilçeyi terk etmiyor

Berber İbrahim Kılıçlıoğlu ise 11 yıldır aynı iş yerinde hizmet verdiğini belirterek “Burada doğduk, burada büyüdük, çocukluğumuz burada, bu sokaklarda geçti. 16 yaşından beri bu sokakta esnaflık yapıyorum. Çıraklıktan kalfalığa ustalığa derken yıllar geçti. Burada doğup hep burada büyüdüğümüz için yukarıya gittiğimiz zaman ne kadar yakın olsa da tamamen bambaşka bir ortam. Komşular değişik, farklı komşular var, yer değişik, ev değişik. Ben müstakil evde kalıyordum. Şimdi apartmanda kalıyorum, apartman kültürüne ben alışık değilim. Çok tuhafıma geliyor. Böyle değişik şeyler oluyor hayatımızda bir yandan üzücü fakat devletimiz için, milletimiz için de gerekli olan bir şey bu yapılması lazım buna da bir şey diyemiyoruz” diye konuştu.