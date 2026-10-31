Boğaziçi’nde büyük rezalet: Hz. Muhammed ve Kâbe’ye alçak paylaşım
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin konuşmalarına yer verilen sosyal medyadaki 'Overheard Boğaziçi' adlı hesapta, Hz. Muhammed’e ve Kâbe'ye yönelik alaycı ifadelerin Sertab Erener'in şarkısı eşliğinde paylaşılması büyük bir infiale yol açtı. Toplumun en kutsal değerlerini hedef alan bu ahlaksız paylaşıma karşı Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) derhal harekete geçerek asla sessiz kalmayacaklarını duyurdu. İslam düşmanı bu kışkırtıcı eylemlere karşı yasal ve meşru yöntemlerle kararlılıkla mücadele edeceklerini belirten öğrenciler, yapılan saygısızlığı şiddetle kınadı.