Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi çerçevesinde KKTC'ye kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin hem Türkiye hem de KKTC'nin "Mavi Vatan"daki gözü olacağını vurgulayan Nacar, şunları kaydetti: "Bu sistem sayesinde burada olan biten, çok daha rahat tespit edilip görüntülenebilecek. Bu, bize daha fazla özgürce hareket etmeyi getirecek. Başkalarına bağımlı olmadan kendi sistemlerimizle durumsal farkındalığı denizde sağlayacak. KKTC, kaçakçılık, illegal işler ve gemi trafiğinin emniyeti açısından bu sistemden azami ölçüde yararlanacaktır."