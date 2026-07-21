Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kurulan yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sisteminin, Doğu Akdeniz 'Mavi Vatan'da deniz güvenliğini önemli ölçüde artıracağını bildirdi. Nacar, HAVELSAN'ın 2023'te Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetlerinde yabancı menşeli yazılımları yerlilerle değiştirdiğini ve sensörleri de yerli ürünlerle takviye ettiğini hatırlatarak, KKTC'ye kurulan sistemin, daha fazla yerlilik oranıyla öncekilerden bir adım daha ileriye gittiğini vurguladı.