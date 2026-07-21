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Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak

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Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kurulan yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sisteminin, Doğu Akdeniz 'Mavi Vatan'da deniz güvenliğini önemli ölçüde artıracağını bildirdi. Nacar, HAVELSAN'ın 2023'te Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetlerinde yabancı menşeli yazılımları yerlilerle değiştirdiğini ve sensörleri de yerli ürünlerle takviye ettiğini hatırlatarak, KKTC'ye kurulan sistemin, daha fazla yerlilik oranıyla öncekilerden bir adım daha ileriye gittiğini vurguladı.

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Foto - Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kurulan yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sisteminin, Doğu Akdeniz "Mavi Vatan"da deniz güvenliğini önemli ölçüde artıracağını bildirdi.

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Foto - Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında KKTC'nin Gazimağusa ilçesine kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hakkında basına açıklamalarda bulunan Nacar, sistemin radarlar, elektronik sistemler, haberleşme altyapısı ve sahada kurulan kulelerle bütünleştirilen yerli yazılım sayesinde, yabancı gemi hareketleri, insan kaçakçılığı ve illegal operasyonların tespit edilebileceği entegre bir yapıya kavuşulduğunu söyledi.

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Foto - Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak

HAVELSAN tarafından yapılan dijital gemi gözetleme sisteminin geçmişte yapılanlara göre daha fazla yerlilik oranına sahip olduğunu belirten Genel Müdür Nacar, "Sistem mevcut sistemlerimizle entegre çalışabiliyor ve yapay zeka destekli analiz yeteneğiyle durumsal farkındalığı üst seviyelere çıkarıyor." ifadesini kullandı. Nacar, HAVELSAN'ın 2023'te Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetlerinde yabancı menşeli yazılımları yerlilerle değiştirdiğini ve sensörleri de yerli ürünlerle takviye ettiğini hatırlatarak, KKTC'ye kurulan sistemin, daha fazla yerlilik oranıyla öncekilerden bir adım daha ileriye gittiğini vurguladı.

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Foto - Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi çerçevesinde KKTC'ye kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin hem Türkiye hem de KKTC'nin "Mavi Vatan"daki gözü olacağını vurgulayan Nacar, şunları kaydetti: "Bu sistem sayesinde burada olan biten, çok daha rahat tespit edilip görüntülenebilecek. Bu, bize daha fazla özgürce hareket etmeyi getirecek. Başkalarına bağımlı olmadan kendi sistemlerimizle durumsal farkındalığı denizde sağlayacak. KKTC, kaçakçılık, illegal işler ve gemi trafiğinin emniyeti açısından bu sistemden azami ölçüde yararlanacaktır."

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Foto - Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak

Nacar, KKTC'ye önemli bir dijital deniz gözetleme sisteminin kurulduğuna işaret ederek, "KKTC'ye kurulan yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sistemi, Doğu Akdeniz 'Mavi Vatan'da deniz güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır." dedi.

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Foto - Boğaz’dan sonra KKTC’de de sessiz sedasız aktif edildi! Türkiye, bu sistemle düşman gemilere göz açtırmayacak

HAVELSAN'ın Türkiye'de ve dost ülkelerde, benzer sahil güvenlik, radar ve gözetleme sistemleri kurduğunu dile getiren Nacar, Karadeniz, Güneydoğu Asya ve Afrika'da da projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Nacar, HAVELSAN'ın havacılık simülasyonları, komuta kontrol sistemleri ve savaş yönetim yazılımları gibi ürünlerle diğer alanlara yöneldiğine dikkati çekerek, "HAVELSAN, büyük veri, yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında yeni projelerle 2026'da daha da güçlenecektir." diye konuştu.

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