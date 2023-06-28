Boğa sahibini kan revan içinde bıraktı

Rize’de kesilmek üzere hazırlanan boğa bağından kurtulmaya çalışırken sahibini yaraladı. Olay, merkeze bağlı Boğazköy'de meydana geldi. Kesilmek üzere hazırlanan Ahmet Yazıcı ve ortaklarına ait boğa bir anda ipinden kurtulmaya çalışınca ortalık karıştı. Boğayı zapt etmeye çalışan Yazıcı, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Yazıcı, aldığı darbeler nedeniyle yüzünden ve kafasının iki farklı yerinden yaralandı. Diğer ortaklardan Turgut ve Kadir Kars kaçmaya çalışırken takılı kaldığı limon ağacına bağlanarak kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bütün uğraşlara rağmen kızgın boğa bir türlü sakinleşmeyince Rize İl Özel İdaresi kurban timinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, sakinleştirici iğne atarak boğayı sakinleştirmek istedi. Bir süre daha direnen boğa, 1 saatlik uğraşın ardından sahipleri tarafından kesildi.