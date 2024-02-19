  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem'in son umutları da tükendi! Demirtaş'tan İstanbul mesajı

CHP'de Hatay krizi! Volkan Demirel tek cümleyle teklifi geri çevirdi

Başörtüyü çıkartan Elif Çakır 80 yıllık CHP’lilerden daha CHP’li çıktı! Sözcü’de Cumhuriyet’te bile bu sorgulama yapılmadı Davutoğlu’nun Elif Çakır’ı yaptı

BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

Suyu böyle içilirse 12-8'e sabitliyor! Türkiye'de yetişiyor: Talep patladı! Yüksek tansiyon için bir numara çıktı!

Merkez Bankası’ndan kritik adım! Çalışma başlatıldı! Hayata geçmesi artık an meselesi

Hele durun bakalım bu daha iyi günleriniz! Bu kadar vahşete bu kadar zulme az bile! O ülkenin ekonomisi tepe taklak!

Defineciler adeta oraya dadandı! 2000 yıllık kaya mezarları bu hale geldi

Bu fırsatı kaçırmayın! “Eşsiz Nissan Günleri" devam ediyor!

O köyün büyük bölümü taşınıyor
Ekonomi
8
BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

2024-02-19 19:11:16
BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

Bank of America (BofA), Türk bankaları için kâr tahminini yükseltti. İşte dikkat çeken rakamlar.

#1
Foto - BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA), Türk bankaları için kâr tahminlerini yüzde 14 artırırken, hedef fiyatlarını da revize etti. Banka, 2024'ü umut verici bir 2025 yılı öncesinde geçiş yılı olarak gördüğünün altını çizdi.

#2
Foto - BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

Bank of America Global Research, takip ettiği Türk bankaları için hisse başına kâr tahminlerini ortalama yüzde 14 artırdı ve hedef fiyatlarını revize etti.

#3
Foto - BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

BofA bugün yayınladığı raporda şu değerlendirmeleri yaptı:

#4
Foto - BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

Türk özel bankaları için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. 2024-26 hisse başına kâr tahminlerimizi ortalama yüzde 14 artırıyoruz.

#5
Foto - BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

Çünkü, 2024 ilk çeyrekteki durağan kârlılığın, 2024 ikinci yarıda özellikle de 2024 son çeyrekte hızlı bir toparlanma ile fazlasıyla telafi edilmesini bekliyoruz.

#6
Foto - BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

Bu nedenle 2024 yılını, kârlılıkların artmasını, TÜFE'nin düşmesini ve fiyat/defter değeri büyümesinin büyük olasılıkla yıllık kârları aşmasını (yukarı yönlü risk) beklediğimiz umut verici bir 2025 yılı öncesinde bir geçiş yılı olarak görüyoruz. Bunun yakın olmayabileceğini kabul ediyoruz, ancak trend net görünüyor ve piyasalar ileriye bakıyor.

#7
Foto - BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi için tavsiyemiz 'AL'.

Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan dev müjdeyi duyurdu
Gündem

Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan dev müjdeyi duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Azerbaycan'l..
Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef almıştı! Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti
Gündem

Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef almıştı! Yılmaz Büyükerşen'den 'Adnan Menderes' rezaleti

Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Osmanlı'yı alçak sözlerle hedef alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'l..
İslami değerleri hedef almıştı! Kindar, Küfürbaz ve sapkın savunucusu CHP’li Feyza’ya gözaltı
Gündem

İslami değerleri hedef almıştı! Kindar, Küfürbaz ve sapkın savunucusu CHP’li Feyza’ya gözaltı

CHP’li ve sapkın savunucusu Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Sapkın savunucusu avu..
Fenerbahçe'den tepki çeken Süper Kupa açıklaması!
Spor

Fenerbahçe'den tepki çeken Süper Kupa açıklaması!

Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray ile Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa finalinin iptal edildiğini duyurdu.
Türkiye'nin sanayi devi konkordato ilan etti! Dünyada ilk beş arasında yer alıyordu, çok kötü haber geldi

Türkiye'nin sanayi devi konkordato ilan etti! Dünyada ilk beş arasında yer alıyordu, çok kötü haber geldi
Türkiye, BAE ile yapılan 8,5 milyar dolarlık o anlaşmayı askıya aldı

Türkiye, BAE ile yapılan 8,5 milyar dolarlık o anlaşmayı askıya aldı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23