BoFA'dan Türkiye tahmini! Revize etti

Bu nedenle 2024 yılını, kârlılıkların artmasını, TÜFE'nin düşmesini ve fiyat/defter değeri büyümesinin büyük olasılıkla yıllık kârları aşmasını (yukarı yönlü risk) beklediğimiz umut verici bir 2025 yılı öncesinde bir geçiş yılı olarak görüyoruz. Bunun yakın olmayabileceğini kabul ediyoruz, ancak trend net görünüyor ve piyasalar ileriye bakıyor.