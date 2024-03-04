2024-03-04 22:13:20 Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık! Karışımı yapanlar tesiri hemen hisseti... İbrahim Saraçoğlu paylaştı
Böbrekler mucizevi özelliklere sahip bir organdır. Böbrekler kanı süzer, mineralleri emer, hormon ve idrar üretir ve bedende sağlıklı bir asit-alkali dengesi oluşturur. Böbrekler olmadan hayatın devam etmesi mümkün değildir. Çinliler böbrekleri temel yaşam enerjisinin merkezi olarak görürler. Bu nedenle böbrek sağlığı aslında genel sağlığı korumakla eşdeğer öneme sahiptir. Eğer böbreklerinizin uzun yıllar boyu sağlıklı çalışmasını istiyorsanız size dikkat etmeniz gereken bir dizi alışkanlıktan bahsetmek istiyoruz.