Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık! Karışımı yapanlar tesiri hemen hisseti... İbrahim Saraçoğlu paylaştı

Sağlıklı Bir Böbrek İçin Tüketilmesi Gereken 7 Yiyecek Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda böbrek öncelik listemizdeki ilk şey değildir. Ancak diyetimizdeki bu basit yiyeceklerle böbrek sağlığımızı iyileştirmek için yiyebileceğimiz besinleri sizler için derledik. İşte sağlıklı bir böbrek için yemeniz gereken 7 yiyecek: 1. Elma: Doktorların önediği en sağlıklı atıştırmalık olan elma, böbrekleri korumak için de faydalıdır. Elmalardaki yüksek pektin içeriği, böbrek hasarıyla ilişkili risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olur. 2. Meyveler: Meyveler harika bir antioksidan ve faydalı besin kaynağıdır. Çilek, yaban mersini, kızılcık gibi böbrek sağlığını korumak için diyete eklenebilecek çok sayıda çilek vardır. 3. Turunçgiller: Böbreğinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız , ne kadar çok C vitamini o kadar iyidir. Portakal, limon gibi turunçgiller bu hayati vitamini bolca içerir. Her gün limon suyu tüketmenin böbrek taşı oluşum riskini düşürdüğü görülmüştür. 4. Lahana: Lahana, sodyum açısından doğal olarak düşüktür, bu da onu böbrek hastalığını önlemek için harika bir sebze yapar. Aynı zamanda genel sağlık için de bir dizi yararlı bileşik ve vitamin içerir. Lahana yemenin en iyi yolu, sağlığa olan faydalarını korumak için hafifçe pişirilmesidir