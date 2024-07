"TAŞ DÜŞÜRMEYE... MİDE RAHATSIZLIĞINA... ZAYIFLAMAYA..." Ülkenin birçok ilinden sudan içmek için akın akın insanların çeşmeye geldiğini belirten vatandaşlardan Veysel Can, suyun birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek sudan her içenin faydasını gördüğünü söyledi. Can, "Bu su birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Böbrek rahatsızlığı, taş düşürmeye, mide rahatsızlığına zayıflamaya çok iyi geldiğini biliyoruz. Başta Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin olmak üzere ülkenin her yerinden insanlar şifa bulmak için buraya adeta akın ediyor. Yaz ayları burası adeta ana baba günü gibi kalabalık oluyor. Bu su şifalı olmasaydı kimse gelmezdi" dedi.