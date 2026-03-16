Asırlık emanet cemaatiyle buluştu: Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık hafızayı yeniden ayağa kaldırdık
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihî Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, asırlık hafızanın aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını duyurdu.