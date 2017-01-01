'Bob Amca'nın gerçek mesleği şaşırtıyor

Renkli fırça darbeleri ve gülen yüzüyle televizyon ekranından evlerimize misafir ettiğimiz usta ressam Bob Ross, namı diğer Bob Amca, meğer ressam değilmiş! Asıl mesleğiyle bağdaşmayan Bob Amca, bağırmamaya yeminli eski bir askermiş.
Tüm dünya halkına resmi sevdiren Bob Ross, 18 yaşında Hava Kuvvetleri'ne girerek 20 yıl boyunca görev yaptı.Görevi boyunca askerlere o kadar çok bağırmış ki emekli olduktan sonra bir daha bağırmamaya yemin etmiş.
Saçlarıyla tam bir ikon haline gelen Bob Amca'nın ne yazık ki saçları aslında kıvırcık değilmiş! Dümdüz olan saçlarına, kuaföre gitmeye üşendiği için perma yaptırmış ve saçları imajını oluşturduğu için bir daha hiç kestirmemiş.
Tam bir hayvan sever olan Ross, programın çekildiği Indiana'da hayvan kurtarma servisi kurmuş ve Orlando'daki evinin arka bahçesini de hayvan rehabilitasyon merkezine çevirmiş.
Resim aşığı ustamız, yaptığı televizyon programından hiç para almamış.
Marangoz olan babasının atölyesinde vakit geçirmekten büyük keyif alan Bob Ross, lisedeyken okulu bırakıp babasına çıraklık yapmaya başlamış. Ancak atölyede yaşadığı bir kaza sonucu sol işaret parmağının ucunu kaybetmiş.
Resim yapmayı kendi kendine öğrenen Ross, geceleri uyumayıp sürekli pratik yapmış.
Herkes onu tanımaya başlasa da hayatından ödün vermemiş ve karısıyla birlikte sessizce yaşamaya devam etmiş. 4 Temmuz 1995 yılında göçüp gitse de bizler onu hala ''Küçük mutlu ağaçlarıyla'' yad edeceğiz...