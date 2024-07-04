BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Türkiye’de 2024’ün son çeyreğinde yollara çıkacak olan Yeni BMW M5 plug-in hybrid’de yer alan M HYBRID butonu sayesinde hibrit sistemin çalışma modu tamamen elektrik ya da içten yanmalı motora destek amacı odağında ayarlanabiliyor. Sürüş deneyimini elektrik motoru ile içten yanmalı motor arasında etkileşim kurarak verimlilik veya performans maksimizasyonu odağında ayarlamaya imkan tanıyan bu özellik, Yeni BMW M5’in en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. DYNAMIC ve DYNAMIC Plus modları ise Yeni BMW M5 plug-in hybrid’i yüksek performansa ihtiyaç duyulan pist kullanımlarına uygun hale getiriyor.