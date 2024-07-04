2024-07-04 17:22:37 BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?
Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının, M mühendisleri tarafından geliştirilen efsanevi performans sedan modeli Yeni BMW M5 plug-in hybrid tanıtıldı. M HYBRID güç ünitesine sahip Yeni BMW M5, BMW 5 Serisi tarihinin en güçlü versiyonu unvanını taşıyor. İlk defa elektrik destekli bir motora sahip Yeni BMW M5, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor.