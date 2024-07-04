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Otomotiv
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BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

2024-07-04 17:22:37
BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının, M mühendisleri tarafından geliştirilen efsanevi performans sedan modeli Yeni BMW M5 plug-in hybrid tanıtıldı. M HYBRID güç ünitesine sahip Yeni BMW M5, BMW 5 Serisi tarihinin en güçlü versiyonu unvanını taşıyor. İlk defa elektrik destekli bir motora sahip Yeni BMW M5, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor.

#1
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

40 yıllık tarihi mirası ile performans sınıfının zirvedeki modeli Yeni BMW M5, M departmanı tarafından geliştirilmiş 4.4 litre hacminde V8 turbo benzinli plug-in hybrid motoru ile 727 beygir güç ve 1000 Nm tork üretiyor. Yeni BMW M5 plug-in hybrid, şanzımana entegre edilmiş elektrik motoru sayesinde tamamen elektrik modunda 140 km/s hıza ulaşırken, WLTP verilerine göre 69 kilometreye kadar sıfır emisyonla gidebiliyor. Yeni BMW M5’in tabanında yer alan batarya, 18.6 kWh kullanılabilir enerjiye sahip ve AC akımda 7.4 kW'a kadar şarj gücü desteği sunuyor.

#2
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Etkileyici Performans ve Üstün Mühendisliğiyle Öne Çıkan M HYBRID Teknolojisi Yeni BMW M5 plug-in hybrid’deki M HYBRID güç ünitesi; yüksek devir karakterine sahip atmosferik bir içten yanmalı motor gibi çalışan 4.4 litre hacminde V8 ünite ile doğrusal aktarma performansı sunan ve özel geliştirilmiş 8 ileri M Steptronic şanzımana entegre edilmiş elektrik motorunu bir araya getiriyor.

#3
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

M TwinPower Turbo teknolojisine sahip içten yanmalı motor tek başına 585 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Şanzıman üzerinde yer alan elektrik motoru ise 197 beygir güç ile 280 Nm üretmesinin yanında bir ön dişli aşaması sayesinde şanzıman girişindeki etkisini 450 Nm seviyesine tercih edilen sürüş modu ve kullanıcı karakterine göre çıkarabiliyor.

#4
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Uzun dayanıklılık yarışları için geliştirilmiş BMW M Hybrid V8 Endurance yarış otomobili sürüş sistemindeki prensiple çalışan bu motor, gaz pedalı hareketine gecikme olmaksızın yanıt veriyor. Maksimum 7200 d/d motor devrine ulaşabilen ünite standart olarak 250 km/s maksimum hıza ulaşırken, M Sürüş Paketi tercih edildiğinde 305 km/s hıza çıkabiliyor. Yeni BMW M5 plug-in hybrid’de bulunan spor egzoz sistemi, etkileyici sesi ve 100 mm boyutundaki siyah krom kaplamalı, M modellerine özgü dört adet çıkışı ve aerodinamik açıdan otomobilin rüzgar yönlendirmesine katkı sağlayan difüzörüyle dikkat çekiyor.

#5
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

M HYBRID teknolojisi sayesinde sıfır emisyonlu sürüş imkanı sunan Yeni BMW M5, elektrikle seyir halindeyken çevreyi uyarmak için özel BMW IconicSounds Electric ile donatılıyor. Bu ses, araç tamamen elektrikli modda çalışırken gaz pedalının hareketlerine otantik tepkiler veriyor. Sürüş sistemi konfigürasyonuyla, V8 motorun gücüne ek olarak ekstra elektrik gücünün devreye girdiğini vurgulayan etkileyici bir sesi de ayrıca üretiyor.

#6
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Yeni BMW M5: M Otomobillerine Özgü Dış Tasarım ve Teknolojik İç Mekan Yeni BMW M5 plug-in hybrid’in etkileyici M HYBRID güç ünitesini tamamlayan dış tasarımı, geniş çamurluk ağızları, 20 ve 21 inç boyutundaki ön ve arka jantlar M otomobillerine özgü dört çıkışlı egzoz sistemi ve C sütununda yer alan kabartmalı M5 logolu Hofmeister kıvrımı detaylarıyla tanımlanıyor.

#7
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Yeni BMW M5’in kabininde yer alan düz tabanlı M direksiyon, aydınlatmalı M düğmeleri, geniş ayar seçeneklerine sahip M çok fonksiyonlu koltuklar ve M otomobillerine göre güncellenmiş menüye sahip BMW Kavisli Ekran ile standart modelden kolayca ayrışıyor. Otomobil içinde geçirilen zamanı keyifli hale getiren Interaction Bar özelliği yeni BMW M5’te M'e özgü aydınlatma özellikleriyle yer alıyor.

#8
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Yeni BMW M5 plug-in hybrid’in orta konsolundaki kontrol paneli, sürüş deneyimini kişisel tercihlere göre uyarlamak için model spesifik düğme kombinasyonlarını bünyesinde barındırıyor.

#9
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Setup düğmesi; sürüş sistemi, Drivelogic, şasi, direksiyon, fren sistemi ile M xDrive konfigürasyonlarına ve fren enerji geri kazanımının yoğunluğuna doğrudan erişim sağlıyor. Kullanıcı tarafından belirlenen iki genel araç ayarı, direksiyonda yer alan M düğmelerine kaydedilerek kolaylıkla kullanılabiliyor.

#10
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

ROAD ayarından SPORT'a geçildiğinde, sürücü yardım sistemlerinin müdahaleleri sadece sportif sürüş için gerekli temel işlevlerle sınırlandırılıyor ve sürücü bilgi ekranı ile BMW Head-Up Display’de gösterilen bilgiler sürüş moduna göre güncelleniyor. Otomobil isteğe göre sunulan M Drive Professional ile tercih edilirse, sürüş modları arasında TRACK modu da ekleniyor.

#11
Foto - BMW öyle bir model tanıttı ki! 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor! O otomobil ne zaman Türkiye’de yollara çıkacak?

Türkiye’de 2024’ün son çeyreğinde yollara çıkacak olan Yeni BMW M5 plug-in hybrid’de yer alan M HYBRID butonu sayesinde hibrit sistemin çalışma modu tamamen elektrik ya da içten yanmalı motora destek amacı odağında ayarlanabiliyor. Sürüş deneyimini elektrik motoru ile içten yanmalı motor arasında etkileşim kurarak verimlilik veya performans maksimizasyonu odağında ayarlamaya imkan tanıyan bu özellik, Yeni BMW M5’in en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. DYNAMIC ve DYNAMIC Plus modları ise Yeni BMW M5 plug-in hybrid’i yüksek performansa ihtiyaç duyulan pist kullanımlarına uygun hale getiriyor.

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