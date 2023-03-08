BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

BMW’den benzinli ve dizel motorlar için şaşırtan hamle Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a göre BMW, uzun bir süre daha içten yanmalı motor üretimine devam etmeyi planlıyor. Haberde özellike BMW’nin SUV modellerinin önümüzdeki en az 10 yıl daha benzinli ve dizel güç üniteleri ile satışa sunulacağının altı çiziliyor. Hatta Bavyeralı üreticinin bu amaç doğrultusunda yeni bir platform geliştirdiği iddia edildi.