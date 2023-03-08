2023-03-08 20:27:51 BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı
BMW, diğer otomobil üreticilerinin aksine yeni bir benzinli ve dizel güç ünitesi geliştirmeye hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki en az 10 yıl boyunca SUV modellerinde içten yanmalı motorlar kullanmayı planlıyor. Marka, 2030 yılına kadar satışlarının yarısını elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyor. Birçok üretici artık içten yanmalı motorların gelişimini durdururken BMW ise yeni bir dizel ve benzinli güç ünitesi geliştirmeye hazırlanıyor.