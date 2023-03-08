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Teknoloji-Bilişim
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BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

2023-03-08 20:27:51
BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

BMW, diğer otomobil üreticilerinin aksine yeni bir benzinli ve dizel güç ünitesi geliştirmeye hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki en az 10 yıl boyunca SUV modellerinde içten yanmalı motorlar kullanmayı planlıyor. Marka, 2030 yılına kadar satışlarının yarısını elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyor. Birçok üretici artık içten yanmalı motorların gelişimini durdururken BMW ise yeni bir dizel ve benzinli güç ünitesi geliştirmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

Tüm dünya fosil yakıtlara veda ederken otomotiv endüstirisi de yüzünü elektrikli güç ünitelerine çevirmiş durumda. Son dönemde birçok üretici yeni modellerinde tamamen elektrikli ya da hibrit motorlar tercih ediyor. Hâl böyleyken artık otomobil üreticileri içten yanmalı motorları geliştirmeyi bırakmış durumda. Ancak görünen o ki BMW diğer üreticilerle aynı fikirde değil.

#2
Foto - BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

BMW’den benzinli ve dizel motorlar için şaşırtan hamle Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a göre BMW, uzun bir süre daha içten yanmalı motor üretimine devam etmeyi planlıyor. Haberde özellike BMW’nin SUV modellerinin önümüzdeki en az 10 yıl daha benzinli ve dizel güç üniteleri ile satışa sunulacağının altı çiziliyor. Hatta Bavyeralı üreticinin bu amaç doğrultusunda yeni bir platform geliştirdiği iddia edildi.

#3
Foto - BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

Gelen bilgilere göre BMW, 2027’den sonraki modeller yeni bir araç platformu üzerinde çalışıyor. Dört, altı ve sekiz silindirli motorlarını güncellemesi beklenen BMW, bu politikasını sadece benzinli değil, özellikle bazı pazarlarda yüksek talep gören dizel motorlar için de sürdürecek.

#4
Foto - BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

BMW, daha önce açıklanan raporlarında 2030 yılına gelindiğinde satışlarının yarısını elektrikli araçların oluşturmasını planladıklarını ifade ediyordu.

#5
Foto - BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

Yılda yüzbinlerce otomobil satan markanın, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlara sırtını tamamen dönmemesi oldukça anlaşılabilir görünüyor. Sonuçta şirket önümüzdeki en az 10 yıl daha önemli oranda benzinli ve dizel otomobil satmayı sürdürecek.

#6
Foto - BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

BMW, benzinli ve dizel motorlar konusunda esnek bir politika izlerken, en büyük rakibi Mercedes-Benz ise benzinli ve dizel modllrini ilerleyen dönemde sadece Çin başta olmak üzere sadece bazı pazarlarda sunmayı planlıyor.

#7
Foto - BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

Alman üreticinin içten yanmalı motorların geliştirilmesine harcanan parayı kısarak tamamen elektrikli araçlara yöneleceği bilinen bir gerçek.

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