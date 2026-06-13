Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek

KENAN YILDIZ ŞÜPHELİ - Montella da yavaş yavaş Avustralya karşısına çıkacak kadromuzu şekillendiriyor. Sakatlığı tam geçmeyen Kenan Yıldız'ın ise durumu net değil. Avustralya karşılaşmasına yetişememe durumunda formanın Yunus Akgün'ün olacağı öğrenildi. Montella'nın ileri uçta ise kime görev vereceği henüz netleşmedi. İtalyan teknik adamın, santrfor pozisyonu için Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül'den birini tercih etmesi bekleniyor.