Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası macerasına yarın başlıyor. Bizim Çocuklar, D Grubu ilk maçında Türkiye Saati İle (TSİ) 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde BC Place Stadı'nda Avustralya'yla kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası hasretine son veren Milli Takımımız, 24 yıl sonra dev organizasyonda boy gösterecek. Hedefimiz; 19 Temmuz Pazar günü New York'ta MetLife Stadı'nda finali oynayıp kupayı kaldırarak, asrın tarihini yazmak.