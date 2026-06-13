  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Rıza Demircan'dan hassas uyarı: İlke inkilaplara iman devam edecekse niçin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyoruz İşte en çok riskli yaş grubu: Ne kadar bağımlılık o kadar şiddet Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek Washington sahneden çekiliyor: Hiç akla gelmeyecek bölgede ABD'den boşalan alan Türkiye'ye kalacak Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok Beter olun: Altay Tankı sahneye çıkınca birbirlerine girdiler Kılıçdaroğlu için “Proje” diyen Ali Mahir’e kapak: Bu, çok ciddi bir siyasi basiretsizliktir Bölgeden enfes görüntüler: Tarihi doğa harikasına akın var Rumlar yine bir şeyler deniyor: 'Hakan Fidan Kazakistan ziyaretini iptal etti'
Spor
6
Yeniakit Publisher
Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası macerasına yarın başlıyor. Bizim Çocuklar, D Grubu ilk maçında Türkiye Saati İle (TSİ) 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde BC Place Stadı'nda Avustralya'yla kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası hasretine son veren Milli Takımımız, 24 yıl sonra dev organizasyonda boy gösterecek. Hedefimiz; 19 Temmuz Pazar günü New York'ta MetLife Stadı'nda finali oynayıp kupayı kaldırarak, asrın tarihini yazmak.

#1
Foto - Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek

KENAN YILDIZ ŞÜPHELİ - Montella da yavaş yavaş Avustralya karşısına çıkacak kadromuzu şekillendiriyor. Sakatlığı tam geçmeyen Kenan Yıldız'ın ise durumu net değil. Avustralya karşılaşmasına yetişememe durumunda formanın Yunus Akgün'ün olacağı öğrenildi. Montella'nın ileri uçta ise kime görev vereceği henüz netleşmedi. İtalyan teknik adamın, santrfor pozisyonu için Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül'den birini tercih etmesi bekleniyor.

#2
Foto - Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek

MONTELLA İLE 20 ZAFER - A Milli Takımımız, Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak. İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 karşılaşmaya çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde 41 gol gördü.

#3
Foto - Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek

"HAZIRIZ BAŞLIYORUZ" - 24 yıl sonra Dünya Kupası vizesini alan A Milli Takımımız, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'na yarın Avustralya karşılaşmasıyla başlıyor. 19 Temmuz'da New York'taki finali hedeflediğimiz Dünya Kupası'nda, milli futbolcularımız da bu tarihi hedef doğrultusunda Avustralya karşılaşması öncesinde umut dağıttı. Hücum hattındaki yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Uzun yıllar bekledik, hep birlikte. Özlemi dindirmek için, güzel ülkemize mutluluklar yaşatmak için hazırız. Başlıyoruz" sözleriyle kupa ateşini yaktı.

#4
Foto - Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek

BEKLE BİZİ AVUSTRALYA - Milli Takımımız, Avustralya hazırlıklarına Vancouver'da devam ediyor. Neşeli ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, bir süredir takımdan ayrı hazırlanan Kenan Yıldız da takımla çalışmalarına başladı. Bizim Çocuklar, bugün TSİ 01.00'deki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

#5
Foto - Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek

İŞTE AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ - Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos, Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie, Toure Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus (Kenan), Barış, Kerem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fidan'dan müzakere diplomasisi
Gündem

Fidan'dan müzakere diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, Washington ile..
MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi
Gündem

MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi

Fesihlerin devam ettiği MHP’de bugün de Adıyaman İl teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatı feshedildi. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih..
Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği
Gündem

Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği

Üsküdar'da tarihi Kandilli Camii'ne bitişik halde açılan meyhane, başta mahalle sakinleri ve cami cemaati olmak üzere toplumda büyük öfke çe..
İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir
Gündem

İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir

CHP'nin eski Genel Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hedef göstermesinin ardından, TBMM önünde görevlerini yapan Akit TV muhabiri M..
Yeniden ibadete açıldı! Erdoğan: Selimiye Camii tapu senedimizdir
Gündem

Yeniden ibadete açıldı! Erdoğan: Selimiye Camii tapu senedimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, sultanlar şehrine..
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23