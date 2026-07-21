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"Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor

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"Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin açıklamalarını dikkate alan 2 tankerde patlama meydana geldiğini ve alevlerin iki gemiyi de hızla sardığını açıkladı.

#1
Foto - "Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusundan sabaha karşı yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın tehlikeli güney güzergahından geçmeye çalışan 2 tankerde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı ifade edildi.

#2
Foto - "Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor

"Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nı kontrol etme görevine devam ediyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto - "Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor

Hürmüz Boğazı’nın güvenli olmayan güney rotasından geçmeye çalışan, yönetmeliklere uymayan 2 petrol tankeri, patlama sonucu alev aldı ve durmak zorunda kaldı.

#4
Foto - "Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor

Kurtarma ekipleri şu anda bu gemilerin mürettebatını bölgeden tahliye ediyor.

#5
Foto - "Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, nakliye şirketlerini mürettebatlarının ve gemilerinin sağlığı konusunda dikkatli olmaları, ABD ordusundan gelen yanlış bilgilere güvenmemeleri ve tehlikeli rotalardan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyarıyor.

#6
Foto - "Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor

ABD’nin bölgedeki kötülükleri devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı kapalı kalacak ve bölgeden bir damla petrol, doğal gaz veya bir paket kimyasal gübre bile ihraç edilemeyecek."

#7
Foto - "Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıklamıştı.

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