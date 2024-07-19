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Spor
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Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

2024-07-19 13:04:35
Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'a imza töreni düzenleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sportif Direktör Mario Branco'nun "Hiç şüphe yok ki bazı isimler takımdan ayrılacak" diyerek açıkladığı, Jose Mourinho'nun takımdan göndereceği 7 isim netleşti. Bu arada Fenerbahçe'nin transferde genç yıldız için tam 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da ortaya çıktı.İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de 7 futbolcu takıma veda etmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Ülker Stadı'nda dün yeni transferler Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ın yanı sıra mukaveleleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ve Ertuğrul Çetin için düzenlenen imza törenine katılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco transferle ilgili bilgi vermişti.

#3
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Branco, "Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum. Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak. 15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut. Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Sabah'a göre; Branco, başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere kadrodaki isimlere yapılan tekliflerle ilgili ise "Transfer pazarında Fenerbahçeli futbolculara ilgi var. Bu da iyi bir çalışma yaptığımızı ortaya koyuyor. Yönetimimizden ve başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutmak. Ferdi de bu takımın en iyi oyuncularından biri. Onu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki bazı oyuncular takımdan ayrılacak." şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Mario Branco'nun da doğruladığı ayrılıklarla ilgili Fenerbahçe'de takımdan gidecek 7 futbolcu netleşti. İşte o isimler...

#6
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

SAMET AKAYDİN - Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döndü. Ancak Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alınması sonrası milli futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki forma şansı bulması zorlaştı. Süper Lig'den talipleri olan Samet'in önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor. Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

#7
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

UMUT NAYİR - Cenk Tosun'un transferiyle forma şansı azalan Umut Nayir, Süper Lig'den birçok kulübün radarında. Süre alabileceği bir takımda oynamaya sıcak bakan futbolcuya, Konyaspor'un yoğun ilgi duyduğu öğrenildi. Rizespor ve Antalyaspor ile de anılan Nayir, Fenerbahçe'de gol atamadı. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Pendik'te ise 18 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.

#8
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

EMRE MOR - Kampta başarılı bir performans sergilese de takım oyununa uymadığı için gelecek planlamasında düşünülmeyen Emre Mor'un Fenerbahçe ile yolları ayrılacak. Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajeriyle bir toplantı gerçekleştirdi. 2025'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki yıldızın kadroda düşünülmediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

#9
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

MIGUEL CRESPO - Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon devre arasında Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Yönetim, Portekizli orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirecek. Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 15 maçta skor katkısı üretemedi. Crespo, geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta ise 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

#10
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

LUAN PERES - Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Luan Peres, geçtiğimiz sezon başında ameliyat olmuş ve sezonun tamamını kaçırmıştı. Brezilyalı savunma oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor. Geride bıraktığımız sezon sadece 3 maçta süre alan Luan Peres, skor katkısı üretemedi. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

#11
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

MIHA ZAJC - Geçtiğimiz sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sloven orta saha oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı. Sarı-Lacivertli yönetim, Avrupa'dan talipleri olduğu iddia edilen Zajc için gelecek teklifler değerlendirmeye alacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Zajc, 2 gol attı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

#12
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

RADE KRUNIC - Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde ısrarla istenen Rade Krunic, geçtiğimiz ara transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla Milan'dan kiralandı. Sezonun sona ermesiyle birlikte bonservisi alınan Boşnak futbolcu, sergilediği oyunla bekleneni karşılayamadı. Sarı-lacivertli taraftarların da zaman zaman tepki gösterdiği Krunic, satış listesine konulan oyuncular arasında yer alıyor. 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkarken, 1 asist kaydetti.

#13
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

FENERBAHÇE'YE BİR KANAT DAHA GELİYOR Bu arada transfer döneminde Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe için sürpriz bir kanat transferi iddiası daha gündeme geldi.

#14
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

UOL Esporte'de yer alan habere göre, Sarı-Lacivertliler, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley ile ilgileniyor.

#15
Foto - Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'nin bu transfer için Corinthians ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı kaydedildi.

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