2024-07-19 13:04:35 Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'a imza töreni düzenleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sportif Direktör Mario Branco'nun "Hiç şüphe yok ki bazı isimler takımdan ayrılacak" diyerek açıkladığı, Jose Mourinho'nun takımdan göndereceği 7 isim netleşti. Bu arada Fenerbahçe'nin transferde genç yıldız için tam 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da ortaya çıktı.İşte son dakika haberinin detayları...