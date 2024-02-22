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Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

2024-02-22 11:24:32
Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

Dün sabah uçuşunu gerçekleştiren ilk savaş uçağımız KAAN'a dünya basını geniş yer verdi. ABD merkezli Bloomberg, ''Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu.'' derken, İngiliz Reuters haber ajansı, ''Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Gelişmeyi son dakika duyuran Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğuna dikkat çekti.

#1
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

Bizdeki muhalif basın Türkiye’nin ilk savaş uçağının sevincini ne kendileri yaşadı ne de okuyucuları ile paylaştı. Dünya Basını KAAN’dan övgüyle bahsederken onlar suskun kalmayı tercih ettiler…

#2
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi,gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı dünya basınında geniş yer buldu. Haber, Çin devlet televizyonu internet sitesinde "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı" manşetiyle duyuruldu. KAAN'ın 2030'lu yıllarda hizmete başlayacağı belirtildi. "Türk Hava Kuvvetleri'nde mevcut F-16 avcı uçağının kademeli olarak değiştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

#3
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

Yunan devlet televizyonu teknik özellikleri anlattı Yunan devlet televizyonu ERT, KAAN'ın ilk uçuş görüntülerini paylaştı.Teknik özelliklerini anlattı. Pentapostagma gazetesi, KAAN'ın her türlü hava koşulunda uçabildiğini aktardı. İlk uçuşu "Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli bir rol üstlenecek" diye duyurdu. Elefteros Typos gazetesi, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çekti.️ Yunan savunma sitesi E-Amina, “Türk havacılık endüstrisi için bir dönüm noktası” başlığını attı.

#4
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

"KAAN Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri" Azerbaycan Kafkas İnfo haber sitesi, KAAN'ın Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olduğuna vurgu yapıldı. Ukrayna’nın Türkiye'den KAAN savaş uçakları istediğini yazdı. Report enformasyon ajansı ise, Rusya’nın KAAN için Türkiye’ye iş birliği teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

#5
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

"KAAN, Ankara semalarında uçtu" KAAN'ın ilk uçuşu, İran'ın TASNİM haber ajansında da yer aldı. İtilaat gazetesi de "Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı Kaan, Ankara semalarında uçtu" başlığını kullandı. "Rus şirketleri KAAN için Türkiye ile çalışmaya hazır" Rus haber ajansları İnterfax "Türk beşinci nesil avcı uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla duyurdu KAAN'ın başarısını... TASS haber ajansı, Rus şirketlerin KAAN avcı uçağı projesinde Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını açıkladığını yazdı.

#6
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

"PROJE 2016 YILINDA BAŞLAMIŞTI" ABD merkezli Bloomberg, "Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu" ifadelerini kullandı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, "Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti" ifadesiyle başladığı haberinde, "NATO üyesi Türkiye, azami yurt içi kabiliyetle milli muharip uçağının üretilmesine yönelik TF-X projesini 2016 yılında başlatmıştı" diye belirtti.

#7
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

#8
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

işte dünya basınında KAAN ile ilgili çıkan haberler...

#9
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

#10
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

#11
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

#12
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

#13
Foto - Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü

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