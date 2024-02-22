2024-02-22 11:24:32 Bizdeki basın görmezden gelirken Dünya KAAN’ı böyle gördü
Dün sabah uçuşunu gerçekleştiren ilk savaş uçağımız KAAN'a dünya basını geniş yer verdi. ABD merkezli Bloomberg, ''Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu.'' derken, İngiliz Reuters haber ajansı, ''Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Gelişmeyi son dakika duyuran Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğuna dikkat çekti.