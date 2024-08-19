Bitlis’teki çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

Bölgedeki çiftçimizin de bu konuda zararlı ile mücadelesine dron çözüm odağı olmuş oluyor. Günlük bazda dron başına 500 dekarda 3 ile 4 bin dekara kadar ilaçlama yapabiliyoruz. Çiftçimiz için hem zamandan hem maliyetten hem de alacağı ürünün kalitesine göre faydalanmış oluyor” diye konuştu. Çiftçilerin bu konuda ön yargılı yaklaşmaması gerektiğini de savunan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Hem su tasarrufu hem hassas uygulama hem de sağladıkları yüksek rekoltelerle çiftçimiz bundan çok çok faydalanmış oluyor. Ülkemizde çiftçilerimizin bu konuya ön yargılı yaklaşması yerine bu konuda daha da bilimsel yönleri ile alarak uzman kişilerle çalışıp bu konudan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz.