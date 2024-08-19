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Aktüel
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Bitlis’teki çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

2024-08-19 09:43:53
Bitlis’teki çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki çiftçiler daha fazla verim, su, zaman ve işçi maliyetlerinden tasarruf etmek için ekili arazilerinin ilaçlanmasını dronla yapıyor. Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü çiftçileri, geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında dronlar daha hızlı ve daha etkili bir şekilde ilaçlama yapıyor. Daha az kimyasal kullanımı ve daha az iş gücü gibi avantajlarla sahip olan dronla ilaçlama hem maliyet tasarrufu hem de iş gücü verimliliği açısından büyük katkılar sağlıyor. Zirai dron uzmanı Kadir Yılmaz, dronla yapılan ilaçlamanın geleneksel yöntemlerle yapılan ilaçlamaya göre 40 kat daha hızlı olduğunu söyledi.

#1
Foto - Bitlis’teki çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

mlerle yapılan ilaçlamaya göre 40 kat daha hızlı olduğunu söyledi. Yılmaz, “Aynı zaman bu yöntemle 100 dekar alandan yaklaşık 4,5 dekar ürün kaybının da önüne geçmiş oluyoruz. Dron ile ilaçlama son yolların trend teknolojik hamlesidir. Bizlerde bu konuda Türkiye’de ve yurt dışında bir hayli çalışma yürütmekteyiz. 7 yıl önce Srilanka’da başladık. Türkiye ve Ukrayna’da da bu işe önem vermeye başladık. Yapılan geleneksel ilaçlama yöntemine göre birçok avantajı bulunmaktadır. Hassa uygulamaya yönelik bir çalışması var. Bunun dışında ürün ezilmediği için tarlanın da verimi yükseliyor. Yapılan geleneksel ilaçlamaya göre 40 kat daha hızlı ilaçlama mümkün oluyor.

#2
Foto - Bitlis’teki çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

Bölgedeki çiftçimizin de bu konuda zararlı ile mücadelesine dron çözüm odağı olmuş oluyor. Günlük bazda dron başına 500 dekarda 3 ile 4 bin dekara kadar ilaçlama yapabiliyoruz. Çiftçimiz için hem zamandan hem maliyetten hem de alacağı ürünün kalitesine göre faydalanmış oluyor” diye konuştu. Çiftçilerin bu konuda ön yargılı yaklaşmaması gerektiğini de savunan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Hem su tasarrufu hem hassas uygulama hem de sağladıkları yüksek rekoltelerle çiftçimiz bundan çok çok faydalanmış oluyor. Ülkemizde çiftçilerimizin bu konuya ön yargılı yaklaşması yerine bu konuda daha da bilimsel yönleri ile alarak uzman kişilerle çalışıp bu konudan faydalanmalarını tavsiye ediyoruz.

#3
Foto - Bitlis’teki çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor

Dron ile ilaçlamanın geleneksel olarak yapılan ilaçlamaya göre birçok faydası mevcut. Dron ile yapılan bir uygulamada günlük yapılan bir ilaçlamanın geleneksel yöntemlerle oluşturduğu su farkı bir kişinin bir yıllık su kullanımına eş değerdir. Bununda dışında yapılan uygulama havadan olduğu için tarlaya herhangi bir temas olmadığından dolayı hem bitkinin strese girmesi engellenmiş oluyor hem de ezilmediği için 100 dekarda 4,5 dekar fazladan ürün elde edilmiş oluyor.”

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