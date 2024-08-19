2024-08-19 09:43:53 Bitlis’teki çiftçiler tasarruf için ilaçlamayı dronla yapıyor
Bitlis’in Tatvan ilçesindeki çiftçiler daha fazla verim, su, zaman ve işçi maliyetlerinden tasarruf etmek için ekili arazilerinin ilaçlanmasını dronla yapıyor. Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü çiftçileri, geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında dronlar daha hızlı ve daha etkili bir şekilde ilaçlama yapıyor. Daha az kimyasal kullanımı ve daha az iş gücü gibi avantajlarla sahip olan dronla ilaçlama hem maliyet tasarrufu hem de iş gücü verimliliği açısından büyük katkılar sağlıyor. Zirai dron uzmanı Kadir Yılmaz, dronla yapılan ilaçlamanın geleneksel yöntemlerle yapılan ilaçlamaya göre 40 kat daha hızlı olduğunu söyledi.