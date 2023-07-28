Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

Baharatlar arasında en sağlıklılarından birisi olan karabiber familyasından bir baharat daha duyuruldu. Sağlık konusundaki etkileriyle gündeme gelen darülfülfül yemeklerde karabiber yerine kullanılıyor. Darülfülfül aynı zamanda bitki çayı olarak demlenerek tüketilebiliyor. Oldukça faydalı olan bu bitkinin adeta yürüyen bir eczane olduğu dikkat çekiyor. Tadını merak edenler için ise karabibere göre daha yoğun bir tadı olmasıyla birlikte bal ile karıştırılarak tüketildiği belirtiliyor. Ayrıca karanfilin sağladığı ağız kokusunu önleme etkisi darülfülfül için de geçerlidir.