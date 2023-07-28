2023-07-28 12:29:02 Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur
Uzman isimler tarafından paylaşılan sağlıklı bitkiler kapsamında Darülfülfül bitkisi, faydalarıyla birlikte dikkat çekiyor. Karabiber ile aynı etkileri taşıyan çiçekli bitki adeta yürüyen eczane. Kökeninde yer alan Hindistan'da kozalak şekline bürünen darülfülfül, toz haline getirilerek baharat olarak kullanılır. Ayrıca bitki çayı olarak içildiği de belirtiliyor. Peki faydaları nelerdir? İşte tüm detaylar...