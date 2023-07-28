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Sağlık
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Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

2023-07-28 12:29:02
Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

Uzman isimler tarafından paylaşılan sağlıklı bitkiler kapsamında Darülfülfül bitkisi, faydalarıyla birlikte dikkat çekiyor. Karabiber ile aynı etkileri taşıyan çiçekli bitki adeta yürüyen eczane. Kökeninde yer alan Hindistan'da kozalak şekline bürünen darülfülfül, toz haline getirilerek baharat olarak kullanılır. Ayrıca bitki çayı olarak içildiği de belirtiliyor. Peki faydaları nelerdir? İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

Baharatlar arasında en sağlıklılarından birisi olan karabiber familyasından bir baharat daha duyuruldu. Sağlık konusundaki etkileriyle gündeme gelen darülfülfül yemeklerde karabiber yerine kullanılıyor. Darülfülfül aynı zamanda bitki çayı olarak demlenerek tüketilebiliyor. Oldukça faydalı olan bu bitkinin adeta yürüyen bir eczane olduğu dikkat çekiyor. Tadını merak edenler için ise karabibere göre daha yoğun bir tadı olmasıyla birlikte bal ile karıştırılarak tüketildiği belirtiliyor. Ayrıca karanfilin sağladığı ağız kokusunu önleme etkisi darülfülfül için de geçerlidir.

#2
Foto - Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

Ev ortamlarında tütsü yerine darülfülfül de yakabilirsiniz. Kötü kokuları ortadan kaldıracak olan bu bitkinin dumanını soluduğunuzda sinüsleriniz açılır ve boğaz arılarına iyi geldiği belirtiliyor. Darülfülfül'den bitki çayı yapmak için ise yeşil çaya ya da ıhlamura karıştırarak içmelisiniz.

#3
Foto - Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

Ayaklı eczane olarak nitelendirilen darülfülfül bitkisinin faydaları ise şu şekilde: • İştahsızlık çekenlere önerilen bu bitki kısa sürede iştahı artırır. Kilo almak isteyenler için düzenli bir şekilde tüketmesi önerilir.

#4
Foto - Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

• Tüketim esnasında bal ile karıştırarak kolay bir şekilde tüketebilir ve iştahınızı açabilirsiniz. • Mide problemleri, bağırsak problemleri ve idrar yolu enfeksiyonu gibi can sıkıcı hastalıklara karşı korunmada etki gösterir.

#5
Foto - Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

• Soğuk algınlığına yakalandığınız durumlarda ateşinizin olmadığı durumlarda vücut ısınızı artırmak için kullanabilirsiniz. • Darülfülfül, stresli olan kişiler içinde oldukça etkilidir. Sakinleştirici ve stres giderici etkisiyle sinir sisteminize güç katar. Vücut enerjinizi yükselterek cinsel gücünüzü de katlayabilir.

#6
Foto - Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

• Şeker hastalarına ilaç gibi gelen bu destek rahatsızlıklarınızı sonlandırabilir. Ayriyeten vücudunuzda yer alan tahribata da engel olacaktır.

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