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Ekonomi
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'Bitcoin 50 bin dolara çıkabilir!'

2023-04-24 10:15:28
'Bitcoin 50 bin dolara çıkabilir!'

Analistlere göre Bitcoin, Nisan 2024’teki ‘halving’ etkisiyle 50 bin dolar seviyesine çıkabilir.

#1
Foto - 'Bitcoin 50 bin dolara çıkabilir!'

Kripto piyasaları yeni bir satış dalgasının etkisini yaşarken, Kripto para analistlerine göre Bitcoin, yeni jetonların arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci ile birlikte gelecek yıl 50 bin doların üzerini getirebilecek bir rallinin başlangıcında olabilir.

#2
Foto - 'Bitcoin 50 bin dolara çıkabilir!'

En büyük kripto para birimi Bitcoin, 2022 yılında yaşadığı sert kayıpların ardından, 31 Aralık’tan bu yana yüzde 70 ile bir toparlanma yaşamış durumda.

#3
Foto - 'Bitcoin 50 bin dolara çıkabilir!'

Bloomberg Intelligence ve Matrixport’a göre, şu anda 30 bin dolar seviyesini aşıp üzerine kalmakta zorlanan Bitcoin, yarılanma ile en az yüzde 78’lik bir yükselişi tetikleme potansiyeline sahip. Yarılanma ile Bitcoin madencilerinin üretimleri karşılığında aldıkları jeton miktarı yarıya iniyor. Dört yılda bir gerçekleşen yarılanma, Nisan 2024 civarında gerçekleşecek ve Bitcoin arzını 21 milyon token ile sınırlama sürecinin bir parçası olacak.

#4
Foto - 'Bitcoin 50 bin dolara çıkabilir!'

Bitcoin, son üç yarılanmanın her birinin ardından rekor seviyelere yükseldi.

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