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İslam
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Bisikletle Hac yolculuğuna çıktılar

2024-04-02 18:44:49
Bisikletle Hac yolculuğuna çıktılar

Hac vazifesini yerine getirmek için Kuzey Makedonya’dan bisikletle yola çıktılar.

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Foto - Bisikletle Hac yolculuğuna çıktılar

Hac vazifelerini yerine getirmek Makedonyalı Arnavut Qamuran Hirda ile Boşnak Adem Aljic, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten bisikletle yola çıktı. 57 yaşındaki Hirda ve 60 yaşındaki Aljic, “Skopje to Mekkah 2024” mottosuyla kutsal topraklara doğru yola koyulmalarının ardından Bulgaristan’a vardı. Üsküp’te akrabaları ve yakın arkadaşları tarafından dua ve tekbirlerle uğurlanan iki bisikletçi, 2 ay içinde Suudi Arabistan’ın Mekke kentine varmayı hedeflediklerini belirtti.

#2
Foto - Bisikletle Hac yolculuğuna çıktılar

Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye ve ardından Suriye’ye kadar bisiklet süreceklerini aktaran bisikletçiler, Suriye’deki savaştan dolayı uçakla Ürdün’e geçeceklerini ifade etti. Bisikletçiler, yolculuğun tamamını bisikletle yapmak istediklerini ancak savaştan dolayı böyle bir karar aldıklarını belirtti.

#3
Foto - Bisikletle Hac yolculuğuna çıktılar

Hirda, yaptığı açıklamada, sınır kapısından rahat bir şekilde geçtiklerini ve şu anda Bulgaristan’da olduklarını söyledi. Bulgaristan’ın Dubnica kasabasına doğru hareket halinde olduklarını kaydeden Hirda, “Bu gece Dubnica’da konaklayacağız. Hava çok güzel. İlerlemeye devam ediyoruz. Takip, destek ve duaları için tüm soydaş ve dindaşlara teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Hirda, yola çıkmadan bir gün önce evinde yakın aile fertleri ve arkadaşlarına iftar verdiğini belirterek, yolculuk öncesinde eş dost ve akrabalarının dualarını aldığını açıkladı.

#4
Foto - Bisikletle Hac yolculuğuna çıktılar

Pakistan asıllı İskoçya vatandaşı Abdul Rahman Ali ve Reehan Ali kardeşler, Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere İskoçya’nın başkent Edinburgh’daki Midlothian-Bonnyrigg Camii’si önünden Suudi Arabistan’ın Mekke kentine hareket etmişti. Aileleri tarafından uğurlanan kardeşler yolculuk boyunca geçtikleri yaklaşık 13 ülkede İsrail saldırılarından etkilenen Filistinliler için bağış toplayacak.

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