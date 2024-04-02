Bisikletle Hac yolculuğuna çıktılar

Hirda, yaptığı açıklamada, sınır kapısından rahat bir şekilde geçtiklerini ve şu anda Bulgaristan’da olduklarını söyledi. Bulgaristan’ın Dubnica kasabasına doğru hareket halinde olduklarını kaydeden Hirda, “Bu gece Dubnica’da konaklayacağız. Hava çok güzel. İlerlemeye devam ediyoruz. Takip, destek ve duaları için tüm soydaş ve dindaşlara teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Hirda, yola çıkmadan bir gün önce evinde yakın aile fertleri ve arkadaşlarına iftar verdiğini belirterek, yolculuk öncesinde eş dost ve akrabalarının dualarını aldığını açıkladı.