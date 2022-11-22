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Ekonomi
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Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

2022-11-22 12:01:05
Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

Karadeniz'de hamsi bolluğu başladı.

#1
Foto - Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

Son zamanlarda kilosu 110 liradan 15 liraya kadar düşen hamsi, yüz güldürmeye devam ediyor.

#2
Foto - Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç da, yaşanan bolluğunun ardından bir ton hamsiyi ücretsiz şekilde dağıtma kararı aldı.

#3
Foto - Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

Tezgah önüne konulan kasa kasa hamsiler, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

#4
Foto - Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlardan bazıları ücret ödemek istedi.

#5
Foto - Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

İlk defa böyle bir etkinlik gördüğünü söyleyen Hüseyin Çiftçi, "Allah razı olsun dağıtan arkadaştan. 50 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Deniz kenarında dağıtıldığını gördüm ama böyle balıkçının önünde dağıtıldığını ilk defa görüyorum" dedi.

#6
Foto - Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

Balıkçı Tuncay Kılıç ise şöyle konuştu:

#7
Foto - Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

"Halk olarak zor süreçten geçiyoruz. Bizde böyle bir şey yapmak istedik. Bugün bedavadan dağıtıyoruz. Vatandaşlar böyle bir şey görmedikleri için şaşırıyorlar. Bedava dağıttığımızı gören almaya geliyor. Para teklif ediyorlar, bizde almıyoruz. Bugün hamsiyi bedava dağıtıyoruz. Bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttık. İnşallah ilerleyen süreçlerde peyderpey ücretsiz dağıtımlar yapacağız"

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