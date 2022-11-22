Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi

İlk defa böyle bir etkinlik gördüğünü söyleyen Hüseyin Çiftçi, "Allah razı olsun dağıtan arkadaştan. 50 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Deniz kenarında dağıtıldığını gördüm ama böyle balıkçının önünde dağıtıldığını ilk defa görüyorum" dedi.