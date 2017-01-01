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Birbirlerinden şikayetçi olan komşular bakın nasıl uzlaştı

  • Niğde'de ikamet eden Sabri Karsak, tarlasını izinsiz kullandığı iddiasıyla şikayetçi olduğu komşusuyla 20 öğrenciye mont ve bot alması karşılığında uzlaştı. Uzlaşma kapsamında alınan mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılırken, savcılık dosyası da dava açılmadan kapandı.

  • Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde yaşayan Sabri Karsak, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na adı açıklanmayan komşusundan tarlasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

  • Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyayı 'Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Büro tarafından atanan Uzlaştırmacı Murat Dibek, iki tarafla irtibat kurdu.

  • Karsak, şikayetinden ancak komşusunun 20 çocuğa bot ve mont alması halinde vazgeçebileceğini söyledi. Şikayet edilen komşu, bu şartı kabul etti. Böylelikle taraflar uzlaştı ve dava açılmadan, dosya kapatıldı.

  • Alınan mont ve botları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtan Sabri Karsak, "Ekilen arazim ve ettiğim zarar sonrası öğrencilerin sevindirilmesini istedim. 20 öğrencimize mont ve bot hediye ettik" dedi.

  • Uzlaştırmacı Murat Dibek de "Tarafların arasında mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz dosyalarımız vardı. Sabri Karsak ve şüpheli tarafı buluşturduk. Sabri Karsak, 20 öğrencinin kışlık ihtiyaçlarının karşılanması halinde uzlaşacağını söyledi. Şüpheli taraf kabul etti. Biz uzlaştırma kapsamında, toplumsal bilinç oluşmasını ve mağdur tarafların topluma yararlı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Birbirlerinden şikayetçi olan komşular bakın nasıl uzlaştı

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