'Birbirimizi yemenin eşiğindeyiz!' Açlık ve yıkım şiddetleniyor

"Bu en yıkıcı şey. Güney Afrika güzel bir ülke ve bu insanların onu yakıp yıktığını görmek için bir şeyler yapılması gerekiyor." Shannin, gıda ve tıbbi malzeme gibi ürünler ülkeye giremediği için kıtlık başlayacağına dair korkular olduğunu söyledi. "İnsanlar ölmeye başlayacak" diyen Shannin şöyle devam etti: