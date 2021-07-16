2021-07-16 11:55:28 'Birbirimizi yemenin eşiğindeyiz!' Açlık ve yıkım şiddetleniyor
Yağma ve yıkımın paramparça ettiği ülkede şiddet olayları tırmanıyor. Daha önce açıklanan rakamın 10 katı kadar ordu birliği düzeni sağlamak için seferber edildi. Gıda ve temel ihtiyaç sorununun alarm çanlarını çaldığı ülkede insanlar dükkanları 'canları pahasına' koruyacaklarını söyledi. Güney Afrika'da yağma ve yıkım yedinci gününe girerken hükümet kaosu bastırmak için 25 bin askeri seferber etti. İnsanlar ise dükkanları yağmacılardan korumak için "ölmeye hazır olduklarını" söyledi.