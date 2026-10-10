“Herkes bilsin” diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

Cheema, Hindistan ile yaşanan savaşta Türkiye'nin Pakistan'ın yanında yer aldığını ve bunu tüm dünyanın gördüğünü hatırlattı. Pakistanlı gazeteci ve analist Javed Rana ise Suudi Arabistan'ın, iki kutsal mekâna ev sahipliği yaptığı için en önemli olduğuna işaret ederek "Bu yüzden Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'la bağlantıda kalması ve bu savunma paktının parçası olması önemli." diye konuştu. Türkiye'nin üçlü savunma paktına katılmasının da "çok şey ifade ettiğini" vurgulayan Rana, "Müslüman ülkelerin saflarında ne kadar çok birlik olursa apartheid İsrail'in Müslüman ülkelere saldırma ihtimali o kadar azalır. Bence Türkiye'nin politikası, bu." değerlendirmesinde bulundu.