“Herkes bilsin” diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız
Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği Mekke Savunma İttifakı, küresel jeopolitikte tüm dengeleri sarsacak stratejik bir hamle olarak gündeme oturdu. Pakistanlı uzmanların ve analistlerin altını çizdiği üzere, birine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı bu güçlü pakt, İslam dünyasında asrın savunma mimarisini inşa etti. Özellikle Türkiye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yöneltilecek herhangi bir meydan okumaya Pakistan'ın ve müttefiklerin asla kayıtsız kalmayacağını vurgulayan bu tarihi çıkış, bölgedeki caydırıcılığı zirveye taşıdı.