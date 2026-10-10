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"Herkes bilsin" diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

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“Herkes bilsin” diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği Mekke Savunma İttifakı, küresel jeopolitikte tüm dengeleri sarsacak stratejik bir hamle olarak gündeme oturdu. Pakistanlı uzmanların ve analistlerin altını çizdiği üzere, birine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı bu güçlü pakt, İslam dünyasında asrın savunma mimarisini inşa etti. Özellikle Türkiye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yöneltilecek herhangi bir meydan okumaya Pakistan'ın ve müttefiklerin asla kayıtsız kalmayacağını vurgulayan bu tarihi çıkış, bölgedeki caydırıcılığı zirveye taşıdı.

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Foto - "Herkes bilsin" diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

Pakistanlı uzmanlar, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın taraf olduğu Mekke Savunma İttifakı'nın amacının "çatışma çıkarmak değil caydırıcılık sağlamak" olduğunu söyledi. Pakistan merkezli Sanober Enstitüsünün İcra Direktörü Dr. Qamar Cheema ve Pakistanlı gazeteci ve analist Javed Rana, Mekke Savunma İttifakı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Pakistan'ın ittifakın ilk genel sekreterliğini üstlendiğini anımsatan Cheema, üç ülkenin kurumsal yapılanma, askeri planlama, istihbarat paylaşımı ve ortak çalışma usulleri üzerinde çalıştığını belirtti.

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Foto - "Herkes bilsin" diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ittifak kapsamında ortak bir caydırıcılık oluşturacağını kaydeden Cheema, "Bu yapı, herhangi bir çatışma başlatmak ya da çatışmaya hazırlanmak için değil. Amaç, işbirliğinin çatışmalardan daha fazla kazanç sağlayacağı mesajını vermek." ifadelerini kullandı. Üç ülkenin ortak görevinin, devlet ya da devlet dışı aktörlerden gelebilecek her türlü tehdidi etkisiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Cheema, Türkiye'nin bu alanda geniş deneyimi bulunduğunu ve arabulucu olarak da rol oynadığını söyledi.

#3
Foto - "Herkes bilsin" diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

Cheema; İslamabad, Ankara ve Riyad'ın ittifak kapsamında askeri planlama yapabileceğini, komuta-kontrol yapısı kurabileceğini ve silahlı kuvvetler arasında uyum sağlayabileceğini dile getirdi. Cheema, ittifakın, birine yapılan saldırının diğerine de yapılmış sayılacağı esasına dayandığını ve Pakistan'ın Türkiye hükümetinin ve halkının her koşulda yanında duracağına işaret ederek "Türkiye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü tehdit edilirse bu konuda ikinci bir görüş yok." dedi. Yalnızca Pakistan hükümetinin ve ordusunun değil, Pakistan halkının da Türkiye'nin yanında durması gerektiğinin altını çizen Cheema, iki ülke arasındaki dostluğun on yıllara dayandığına dikkati çekti.

#4
Foto - "Herkes bilsin" diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

Cheema, Hindistan ile yaşanan savaşta Türkiye'nin Pakistan'ın yanında yer aldığını ve bunu tüm dünyanın gördüğünü hatırlattı. Pakistanlı gazeteci ve analist Javed Rana ise Suudi Arabistan'ın, iki kutsal mekâna ev sahipliği yaptığı için en önemli olduğuna işaret ederek "Bu yüzden Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'la bağlantıda kalması ve bu savunma paktının parçası olması önemli." diye konuştu. Türkiye'nin üçlü savunma paktına katılmasının da "çok şey ifade ettiğini" vurgulayan Rana, "Müslüman ülkelerin saflarında ne kadar çok birlik olursa apartheid İsrail'in Müslüman ülkelere saldırma ihtimali o kadar azalır. Bence Türkiye'nin politikası, bu." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - "Herkes bilsin" diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

Rana da Mekke Savunma İttifakı'nın İran'a karşı olmadığını ve bu ittifakın aynı zamanda Müslüman dünyasının vekil güçlere olan ilgisini azaltması gerektiği mesajını verdiğini belirterek "Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye öncülük ederek devlet aktörlerinin tehditleri etkisiz hale getirmesi gerektiğini gösterdi." dedi.

#6
Foto - "Herkes bilsin" diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

Söz konusu ittifakın birine yapılan saldırının diğerine yapılmış sayılacağı anlamına geldiği ve Pakistan'ın Türk halkının ve hükümetinin yanında her şekilde duracağını vurgulayan Rana, "Türk egemenliği ve toprak bütünlüğü meydan okumayla karşılaşırsa Pakistan kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - "Herkes bilsin" diyerek meydan okudular: Türkiye tehdit edilirse kayıtsız kalmayız

Rana, Ankara ve İslamabad'ın Riyad'a verdiği desteğe ilişkin ise Suudi Arabistan'a danışmanlık düzeyinde askeri yardım sağladığına değinerek "Bu güçlü üçlü savunma mimarisinin, kesinlikle caydırıcılığı artıracağına inanıyorum. Bu kolektif caydırıcılık bu amaçla olacaktır." yorumunu yaptı.

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Yorumlar

KASIM

Rabbim birliğimizi kıyamete kadar daim ve kaim etsin. Diğer Müslüman devletleri de birliğe katarak güçlendirsin; Amin

Vay vay

Kimse tehdit edemez,arkamızda dostum Trump var.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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