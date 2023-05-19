Bir zamanlar çok popülerdi! Gençler isimlerini bile bilmiyor

Son 10 yıl içinde antika eşyalara olan merakın arttığına dikkat çeken Ayhan, eski dönemleri anlatan dizilerde antika eşyaların kullanılması için kapısının yönetmenler tarafından çalındığını kaydederek, “Antikacılık son 10 yılda çok değerlendi. Eski dönemi anlatan televizyon filmlerinde aranan eşyalar oldu plaklar. Eski dönemi anlatan diziler sayesinde ilgi daha da arttı. Eskiden bize talep yaşlı insanlardan geliyordu fakat şimdiki gençlerde bu işe merak saldı. Gençlerin şu anda talebi daha” diye konuştu. 17 senedir aynı dükkanın içinde antika plak ve gramofon mesleğini yapan Ayhan, dükkanını hobi bahçesine benzetti. Sabah erken saatlerde dükkanının kapısını açan Ayhan, güne bağlamasını çalarak 'merhaba' diyor. Ayhan, antika eşyalara olan bağlılığına ise şöyle dikkati çekti: “Bu dükkan da gördüğünüz antikaların bir ruhu var. 1920’li yıllar başta olmak üzere 1940 ve 1950’li yıllardan kalma eşyalar var bende. Bunlarda kim bilir ne müzikler çaldı. Ne hüzünlü günler oldu. Hepsine tanıklık etmiştir buradaki cihazlar. Ben şöyle düşünüyorum; akşam dükkanı kapattığım zaman bu eşyaların kendi aralarında konuştuklarını hissediyorum”