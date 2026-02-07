  • İSTANBUL
Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı!

Geçtiğimiz hafta zirveyi gören altın ve gümüş, teknoloji hiselerinde başlayan satış baskısı sonucunda ikinci büyük düşüşünü yaşadı. Geçtiğimiz hafta 121.7 dolar seviyesini gören gümüş, ikinci dalgalanmada 64 doları test edip 74 doların üzerine çıktı. Son 10 gün içinde gümüşteki kayıp yüzde 39’a ulaştı. Altın, 29 Ocak’taki 5.594 dolar zirvesinden bu yana 13.5’ten fazla gerileyerek 4.896 dolara kadar indi. 8 bin lirayı gören gram altın ise 7.260 TL seviyesinden işlem görüyor.

#1
Foto - Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı!

Değerli metaller piyasasında son haftalarda artan sert dalgalanmalar sonrası CME Group, altın ve gümüş vadeli kontratlarında başlangıç teminat oranlarını yükseltti. Buna göre COMEX’te işlem gören 100 ons altın kontratında teminat oranı yüzde 8’den yüzde 9’a çıkarılırken, 5 bin ons gümüş kontratında oran yüzde 15’ten yüzde 18’e yükseltildi. Düzenleme, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların maliyetlerini artırarak yeni pozisyon açma iştahını sınırlamayı hedefliyor.

#2
Foto - Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı!

Piyasalarda özellikle gümüşte görülen aşırı oynaklık, gün içi sert fiyat hareketleri ve zincirleme likidasyonları tetiklerken, teminat artışının bu riskleri kontrol altına almaya yönelik bir adım olduğu değerlendiriliyor. CME ise söz konusu düzenlemelerin artan volatiliteye karşı uygulanan rutin bir risk yönetimi aracı olduğunu vurguluyor.

#3
Foto - Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı!

‘Güvence altına aldı’ Kapalıçarşı’da gümüş toptacıları, teminat oranlarının değişmesiyle kredili işlemlerin önünün kesildiğini belirtti. Önceden yüzde 7 gibi bir teminatla kaldıraçlı işlem yapılırken şimdi teminat miktarı bunun üç katına çıkmış durumda olduğunu belirten toptancılar, “Böylece kredili işlemlerin önü tamamen kapatıldı, aracı kurumlar kendilerini güvence altına aldı” dedi. Gümüş Takı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (GÜMSİAD) Başkanı Hüseyin Kaygısız, gümüşte sert düşüşüler konusunda sürekli uyarıda bulunduklarının altını çizerek, “Halen gümüş fiyatı oynak ve küresel dalgalanmalardan çok etkileniyor. Kısa vadede bu iniş çıkışlar devam edecektir. Ama orta ve uzun vadede kazanan gümüş yatırımcısı olacaktır” diye konuştu.

#4
Foto - Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı!

‘Panik yapmayın’ Altında mevcut seviyelerin alım için değerlendirildiğini belirten Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarından Nazar Özsahakyan, vatandaşlara ‘panik yapmayın’ çağrısını yineliyor. Özsahakyan, “Ons altın bir süredir düşüşünü toparlamaya başladı. Şu anda 4 bin 878 dolar seviyesinde bulunuyor. Özellikle geçen hafta panikle satışa yönelenler oldu. Ama bu satışlarla düşen fiyattan birileri altın topladı. Altın uzun dönemli bir yatırım aracı. VE altın mutlaka gördüğü rekoru görür ve onu geçer; bu kıymetli metalin doğasında var” dedi. Bu süreçte en fazla altın satışının ABD’den geldiğini ve bu nedenle fiyatların geçtiğimiz iki hafta boyunca sert düştüğünü kaydeden Özsahakyan, “ABD altın ödemelerini bile bu şekilde ucuza getiriyor; ancak bu hareket bütün dünyada tedirginliğe yol açıyor. Panik ile satandan toplayanlar olacak ve günün sonunda onlar kazanacak. Yastık altı veya yatırım her ne ise altınlar kalsın, satmayın. Ara ara dalgalanmalar mutlaka olacaktır, belli bir süre yatay seyir de görülebilir. Ancak Trump olduğu sürece, yani küresel piyasalar tedirgin olduğu sürece yükseliş bu ortamda zaten kaçınılmaz” değerlendirmesini yaptı.

#5
Foto - Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı!

ABD’de teknoloji hisselerine satış gelirken, Bitcoin’de 61 doları aşağı yönlü test etti. Haftalık kayıp yaklaşık yüzde 30’a ulaşırken Bitcoin ekim ayından bu yana en düşük seviyelere yaklaşarak ABD seçimleri sonrası elde ettiği kazanımları büyük ölçüde sildi. 65.600 dolar seviyelerinde tutunan Bitcoin yatırımcıları Başkan Trump’ın bu sektöre ilgisi ve yasal çerçeveyi iyileştirme vaadinin de etkisiyle geçen yıl daha fazla alım yapmıştı. Ancak analistlere göre son düşüş, Trump’ın ABD’nin merkez bankası Fed’in başkanlığına ‘şahin’ görüşlü Kevin Warsh’ı aday göstermesiyle piyasalarda faiZlerin daha uzun süre yüksek tutulabileceği görüşü hakim.

#6
Foto - Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı!

