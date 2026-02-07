Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı!
Geçtiğimiz hafta zirveyi gören altın ve gümüş, teknoloji hiselerinde başlayan satış baskısı sonucunda ikinci büyük düşüşünü yaşadı. Geçtiğimiz hafta 121.7 dolar seviyesini gören gümüş, ikinci dalgalanmada 64 doları test edip 74 doların üzerine çıktı. Son 10 gün içinde gümüşteki kayıp yüzde 39’a ulaştı. Altın, 29 Ocak’taki 5.594 dolar zirvesinden bu yana 13.5’ten fazla gerileyerek 4.896 dolara kadar indi. 8 bin lirayı gören gram altın ise 7.260 TL seviyesinden işlem görüyor.