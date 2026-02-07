Bir yükseliyor bir düşüyor! Altın yatırımcısına uyarı!

‘Panik yapmayın’ Altında mevcut seviyelerin alım için değerlendirildiğini belirten Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarından Nazar Özsahakyan, vatandaşlara ‘panik yapmayın’ çağrısını yineliyor. Özsahakyan, “Ons altın bir süredir düşüşünü toparlamaya başladı. Şu anda 4 bin 878 dolar seviyesinde bulunuyor. Özellikle geçen hafta panikle satışa yönelenler oldu. Ama bu satışlarla düşen fiyattan birileri altın topladı. Altın uzun dönemli bir yatırım aracı. VE altın mutlaka gördüğü rekoru görür ve onu geçer; bu kıymetli metalin doğasında var” dedi. Bu süreçte en fazla altın satışının ABD’den geldiğini ve bu nedenle fiyatların geçtiğimiz iki hafta boyunca sert düştüğünü kaydeden Özsahakyan, “ABD altın ödemelerini bile bu şekilde ucuza getiriyor; ancak bu hareket bütün dünyada tedirginliğe yol açıyor. Panik ile satandan toplayanlar olacak ve günün sonunda onlar kazanacak. Yastık altı veya yatırım her ne ise altınlar kalsın, satmayın. Ara ara dalgalanmalar mutlaka olacaktır, belli bir süre yatay seyir de görülebilir. Ancak Trump olduğu sürece, yani küresel piyasalar tedirgin olduğu sürece yükseliş bu ortamda zaten kaçınılmaz” değerlendirmesini yaptı.