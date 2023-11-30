Bir yandan İsrail bir yandan soğuk vuruyor! Filistinlilerin kış ile imtihanı

"Tuvaletler çok kötü, temizlik yok"Umm Yusuf, kamptaki koşullara ilişkin şunları anlattı:"Burada tuvaletler çok kötü, temizlik yok. Çocuklar pislendi, temizlik sorunumuz var. Evimizde onurlu bir şekilde yaşıyorduk. Çocuklar öldü, kadınlar öldü, Tel el-Heva'da Zeytun'da herkesin evi çöktü, her yer dümdüz oldu."Önünde bulduğu küçük bir tahtanın üzerinde merdane ile hamur açmaya çalışan Umm Yusuf, ekmek yaparak, biraz da domatesle günlerini geçirdiklerini, gelen gıda yardımlarında biraz peynir ve bisküvi olduğunu dile getirdi.Bir başka Filistinli kadın Umniyat Hillis ise Gazze kentinin Şucaiyye semtinden olduklarını söyledi.Savaşın başında Nuseyrat'a geldiklerini belirten Hillis, doğru düzgün yiyecekleri olmadığına ve zor şartlarda yaşadıklarına dikkati çekti."Paramız yok ki ne satın alalım, olsa da ne var ki nereden alalım." diyen Hillis, "insani aranın" yeterli olmadığını, tam bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini dile getirdi.Uluslararası toplumun Gazze'ye bakışına tepki gösteren Hillis, "Tüm dünya, tüm Arap ülkeleri bizleri izliyor ve bir şey yaptıkları yok. Hasbünallah ve nimelvekil." ifadelerini kullandı.