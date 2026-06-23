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İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

Bayraktar Kızılelma ile İtalyan M-346 savaş uçağının gerçekleştirdiği uçuş İngiltere'de gündem oldu. İngilizler gelişmeyi, "Kızılelma Türk algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti" diyerek duyurdu.

#1
Foto - İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İngiltere'nin önde gelen savunma yayınlarından UK Defence Journal, Türk savunma sanayiinin yeni başarısını manşetine taşıdı.

#2
Foto - İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

Craig Langford imzalı analizde, Baykar ile ortaklık kuran İtalyan savunma şirketi Leonardo’nun "K-SWARM" programı kapsamında gerçekleştirdiği testlerin ilk aşamasında, Türkiye’de üretilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ile İtalyan M-346 jetlerinin Türkiye semalarında ortak otonom uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

#3
Foto - İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

UK Defence Journal, Baykar’ın Çorlu’daki uçuş ve test merkezinde gerçekleştirilen denemelerin K-SWARM projesinin simülasyon aşamasından canlı operasyonlara geçişini gösteren tarihi bir dönüm noktası olduğunu yazdı. İngiliz yayın organı, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğini (MUM-T) hedefleyen projenin, modern savaş stratejilerinin tam merkezinde yer aldığına vurgu yaptı.

#4
Foto - İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

Testlerde KIZILELMA insansız avcı uçağı ile iki adet Leonardo M-346 gövdesi eşleştirildi. Denemelerde İtalyan havacılık devine ait bir Av-Saldırı varyantı ile takip uçağı görevi üstlenen İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait bir T-346A jeti görev aldı.

#5
Foto - İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

İngiliz dergisinin aktardığı detaylara göre, Çorlu semalarında yapılan görevlerde platformlar arasındaki iş birliğini sağlayan yeni nesil algoritmalar başarıyla doğrulandı. Otonom taksi ve kalkış işlemlerini tamamlayan KIZILELMA, Baykar’ın Donanım-Döngü İçinde (Hardware-in-the-Loop) Laboratuvarı’nda Türk mühendislerince geliştirilen Akıllı Filo Otonomi algoritmalarını kullanarak İtalyan M-346 jetine havada otonom olarak katıldı.

#6
Foto - İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

Birleşmenin ardından insanlı uçaktaki İtalyan pilotlar, insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın tam kontrolünü üstlendi. M-346 pilotları yeni geliştirilen gelişmiş aviyonik sistemi üzerinden havada bir dizi formasyon emri verdi. KIZILELMA ise emirlere anında cevap vererek konum değişikliklerini, ayrılmaları ve yeniden birleşmeleri kusursuz şekilde gerçekleştirdi. Platformlar arası veri senkronizasyonu ise Leonardo’nun siber savunma sistemi olan GCC Tactical Platformu tarafından korundu.

#7
Foto - İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

UK Defence Journal, "Baykar ve Leonardo'nun ortaklaşa yürüttüğü bu çalışma, NATO ve müttefik hava kuvvetleri tarafından geleceğin muharebe sistemlerinin en kritik anahtarı olarak tarihe geçecek" dedi. İnsanlı avcı uçaklarının, sensör, silah ve elektronik harp yükü taşıyan insansız "kanat adamları" ile eşleştirilmesi konseptinin dünya devlerinin radarında olduğu yazıldı. İngiliz basını, ABD Hava Kuvvetleri’nin İşbirlikçi Savaş Uçağı (CCA) programı, Birleşik Krallık’ın Tempest avcı uçağını içeren Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) ve Fransa, Almanya, İspanya ortaklığındaki Geleceğin Savaş Hava Sistemi (FCAS) gibi milyarlarca dolarlık dev projelerin de tam olarak bu konsept üzerine kurulduğunu yazdı. Batı bloku dışındaki birçok ülkenin de bu teknolojinin peşinde olduğu, ancak Türkiye'nin sahada attığı bu adımla küresel rekabette öne çıktığı ifade edildi.

#8
Foto - İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

İngiliz savunma yayını, Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA platformunun dünya genelinde en yakından takip edilen projelerden biri olduğunu açıkça ifade etti. Baykar'ın uluslararası alanda imza attığı TB2 ve Akıncı saldırı insansız hava araçlarıyla büyük bir şöhrete sahip olduğunu yazan dergi, KIZILELMA'nın teknik üstünlüklerine dikkat çekti.

#9
Foto - İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

KIZILELMA'nın kısa pistli gemilerden ve ilerleyen versiyonlarında Türkiye’nin amiral gemisi TCG Anadolu amfibi saldırı gemisinden operasyon yapabilen, düşük radar görünürlüğüne sahip, jet motorlu bir insansız savaş uçağı olarak tasarlandığınu hatırlattı. Birçok dünya hava kuvvetinde hizmet veren M-346 jeti ile KIZILELMA'nın eşleştirilmesinin, her iki şirkete de bu kritik konsepti üst düzey jetlere ölçeklendirmeden önce uygun maliyetle olgunlaştırma fırsatı sunduğu aktarıldı.

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