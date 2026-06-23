İngilizler şaştı kaldı! Böyle duyurdular: Türk savaş uçağı algoritmalarla İtalyan jetinin kontrolüne geçti

UK Defence Journal, "Baykar ve Leonardo'nun ortaklaşa yürüttüğü bu çalışma, NATO ve müttefik hava kuvvetleri tarafından geleceğin muharebe sistemlerinin en kritik anahtarı olarak tarihe geçecek" dedi. İnsanlı avcı uçaklarının, sensör, silah ve elektronik harp yükü taşıyan insansız "kanat adamları" ile eşleştirilmesi konseptinin dünya devlerinin radarında olduğu yazıldı. İngiliz basını, ABD Hava Kuvvetleri’nin İşbirlikçi Savaş Uçağı (CCA) programı, Birleşik Krallık’ın Tempest avcı uçağını içeren Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) ve Fransa, Almanya, İspanya ortaklığındaki Geleceğin Savaş Hava Sistemi (FCAS) gibi milyarlarca dolarlık dev projelerin de tam olarak bu konsept üzerine kurulduğunu yazdı. Batı bloku dışındaki birçok ülkenin de bu teknolojinin peşinde olduğu, ancak Türkiye'nin sahada attığı bu adımla küresel rekabette öne çıktığı ifade edildi.