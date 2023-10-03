‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyasında müthiş sonuç

Türkiye Diyanet Vakfı, başta ülkemiz olmak üzere yurt içi ve yurt dışında “Bir Tuğla da Benim Olsun” kampanyasıyla 4 bin 68 cami inşa etti. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yapımına 1967 yılında başlanan Başkent Ankara’nın sembol yapılarından biri olan Kocatepe Camii’ni tamamlamasının ardından günümüze kadar ülke genelinde 3 bin 961, yurt dışında 107 adet hem fiziksel hem de işlevsel açıdan donanımlı cami inşa etti; terörden zarar gören yaklaşık 650 caminin ise bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yarım asra yakındır ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında hayri, sosyal, kültürel, dini, ilmi ve eğitim alanlarında önemli çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini belirtti. Vakfın kuruluş gayesinin Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu hatırlatan Turan, hayırseverlerin destekleriyle yurt içi ve yurt dışında yapımı tamamlanarak ibadete açılan ve inşaatı devam eden cami projelerine ilişkin bilgi verdi.