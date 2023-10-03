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Ekonomi
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‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyasında müthiş sonuç

2023-10-03 15:29:11
‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyasında müthiş sonuç

Türkiye Diyanet Vakfı, başta ülkemiz olmak üzere yurt içi ve yurt dışında “Bir Tuğla da Benim Olsun” kampanyasıyla 4 bin 68 cami inşa etti. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yapımına 1967 yılında başlanan Başkent Ankara’nın sembol yapılarından biri olan Kocatepe Camii’ni tamamlamasının ardından günümüze kadar ülke genelinde 3 bin 961, yurt dışında 107 adet hem fiziksel hem de işlevsel açıdan donanımlı cami inşa etti; terörden zarar gören yaklaşık 650 caminin ise bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yarım asra yakındır ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında hayri, sosyal, kültürel, dini, ilmi ve eğitim alanlarında önemli çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini belirtti. Vakfın kuruluş gayesinin Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu hatırlatan Turan, hayırseverlerin destekleriyle yurt içi ve yurt dışında yapımı tamamlanarak ibadete açılan ve inşaatı devam eden cami projelerine ilişkin bilgi verdi.

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Foto - ‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyasında müthiş sonuç

Ülke genelinde binlerce cami inşa edildi Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt genelinde yapımını üstlendiği camilerle ilgili şunları kaydetti: “Cami; İslam toplumlarında ortak bilincin ve şuurun oluştuğu mekândır. İnsanın yeryüzü ve hayatla ilişkisinde en önemli unsurlardan birisi olan camileri, ‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyamıza destek veren hayırseverlerimizin katkılarıyla inşa ederek şehirleri güzelleştirmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar ülkemizde 3 bin 961 cami inşa ettik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terör örgütü PKK’nın hasar verdiği 152 caminin tadilat ve tefrişatını yaptık. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile iş birliği içerisinde 121 adet üniversite camisi inşa etmeye başladık. Ayrıca şu an 5 ilimizde 6 cami inşaatının da yapımı devam ediyor” dedi. Turan, deprem bölgesinde hasar alan camilerin onarımı için çalışma başlattıklarını da duyurdu.

#2
Foto - ‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyasında müthiş sonuç

Abidevi nitelikteki camilerden ezan sesleri yükseliyor Ezan sesine hasret Müslümanlar için yurt dışında abidevi nitelikte camiler inşa ettiklerini aktaran Turan, “Türki Cumhuriyetleri ile başladığımız yurt dışı cami faaliyetlerimizi Kırım, Kafkasya ve Balkanlar’da sürdürdük. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika ülkelerine kadar hayırseverlerimizin destekleriyle yurt dışında 107 adet cami inşa ettik. Şu anda Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ olmak üzere 4 farklı ülkede 4 cami inşaatı devam ediyor.” dedi. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretle birlikte ilk işlerden biri olarak Mescid-i Nebi'yi inşa edip toplumun inşasına başladığını hatırlatan Turan, Müslüman toplumlarda camilerin hayatın, şehrin ve medeniyetin kalbinde, merkezinde yer aldığını vurguladı. Turan, hayırseverlerin destekleriyle sadece ibadet edilen değil sosyal hayatın merkezi olan donanımlı camiler inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

#3
Foto - ‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyasında müthiş sonuç

Yapımı devam eden camilerin tamamlanabilmesi için hayırseverlerin desteklerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Turan, Vakfın “Bir Tuğla da Benim Olsun” kampanyasına “CAMİ” yazıp 5601’e SMS göndererek 25 TL destekte bulunabileceğini ya da mobil bağış uygulaması ve bagis.tdv.org adresinden online bağış yapılabileceğini ifade etti.

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