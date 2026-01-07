Bir tekstil devi daha Türkiye yerine Arap ülkesini seçti: Giden 4,1 milyon dolar

Projeye göre 3 bin metrekarelik bir alana 4,1 milyon dolarlık yatırımla bir fabrika inşa edilecek. Fabrikada, yıllık yaklaşık 60 milyon adet üretim kapasitesiyle iplik, dokuma ve hazır giyim sektörlerine hizmet verecek, tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. Waleid Gamal El-Dein, AS Tekstil Etiket projesinin, özellikle Batı Kantara Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki yatırım ortamına yatırımcıların duyduğu artan güveni yansıttığını ve bu bölgenin, Mısır'ın giyim ve tekstil sektöründeki liderliğini yeniden tesis etmek için stratejik bir destinasyon haline geldiğini belirtti.