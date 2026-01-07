  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Bir tekstil devi daha Türkiye yerine Arap ülkesini seçti: Giden 4,1 milyon dolar
Bir tekstil devi daha Türkiye yerine Arap ülkesini seçti: Giden 4,1 milyon dolar

Türk tekstil şirketlerinin son dönemde önemli bir şekilde yatırım yaptığı Mısır'da yeni bir anlaşma gündeme geldi.

Bir tekstil devi daha Türkiye yerine Arap ülkesini seçti: Giden 4,1 milyon dolar

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre, Türklerin Mısır’da yaptığı yatırımlar 3.5 milyar doların üzerinde. Bu yatırımlar 150 binden fazla Mısırlıya istihdam sağlıyor. Aralarında Ulusoy, Yeşim, Şirikçioğlu, Şahinler gibi dev tekstil şirketleri, Mısır’a giden Türk şirketlerinden bazıları.

Bir tekstil devi daha Türkiye yerine Arap ülkesini seçti: Giden 4,1 milyon dolar

Afrika, Asya ve Avrupa'nın uzantısı olması, dünyanın en önemli denizcilik arterlerine ev sahipliği yapması, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sini kolaylaştıran Süveyş Kanalı'nın etkisiyle Mısır, yatırımcıların son dönemde gözdesi haline gelmiş durumda. İşçilik maliyetlerinin düşük olması ve ABD, AB, Güney Amerika ve Afrika ülkeleriyle gümrüksüz ticaret anlaşmaları yatırımları artırıyor.

Türk şirketlerinin de Mısır'a yatırım için attığı imzanın mürekkebi kurumadan yeni bir imza daha geliyor peşinden.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZONE) Başkanı Waleid Gamal El-Dein, bu kez de AS Tekstil Etiket Sanayi A.Ş. ile masaya oturdu. AS Tekstil Etiket'in sahibi Ali Koç, Batı Kantara Sanayi Bölgesi'ne fabrika kurmak için imza attı.

Projeye göre 3 bin metrekarelik bir alana 4,1 milyon dolarlık yatırımla bir fabrika inşa edilecek. Fabrikada, yıllık yaklaşık 60 milyon adet üretim kapasitesiyle iplik, dokuma ve hazır giyim sektörlerine hizmet verecek, tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. Waleid Gamal El-Dein, AS Tekstil Etiket projesinin, özellikle Batı Kantara Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki yatırım ortamına yatırımcıların duyduğu artan güveni yansıttığını ve bu bölgenin, Mısır'ın giyim ve tekstil sektöründeki liderliğini yeniden tesis etmek için stratejik bir destinasyon haline geldiğini belirtti.

Yorumlar

Hüsamettin

Millette kendi yırtıyor asgari ücret düşük diye devlete yükleniyor. Buyrun burdan yakın Adamların biraz teline dokununca kaçacak yer arıyorlar Bunlarmı yerli milli marka ?
