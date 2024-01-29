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Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

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Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

2024-01-29 18:50:52
Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yeterli ve dengeli beslenerek, doğru yiyecekleri tüketerek vücudunuzu koruyabilirsiniz. Özellikle de Hititlerden günümüze kadar Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde kesintisiz olarak tüketilen ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olan bir meyve var ki bir tek ölüme çaresi yok.

#1
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olan ve şu sıralar tezgahlarda bol bol gördüğünüz nar vücut için bir şifa kaynağı. Türkiye'de 15'ten fazla çeşidi bulunan ve güçlü bir antioksidan kaynağı olan narın bu faydalarını öğrendikten sonra bol bol tüketeceksiniz.

#2
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Hititlerden günümüze kadar Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde kesintisiz olarak tüketilen ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olan narın uzun ve sağlıklı yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez bir meyvesi.

#3
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, şu sıralar tezgahlarda eksik olmayan nar ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Anavatanı İran olmak üzere Güneydoğu Anadolu'yu da kapsayacak şekilde Ortadoğu, Kafkasya ve Hindistan'ın kuzeyinde görülen tropikal ve subtropikal iklimin meyvesi olan narın bilinen en eski meyvelerden biri olduğunu belirten Karabulut, narın yaklaşık 4 bin yıldır insanlık tarafından tanınan bir meyve olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Hititlerden günümüze kadar Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde kesintisiz olarak takip edilen bir meyve olan narın, kilimler üzerindeki motiflerden mimarî unsurlara ve kutsal metinlere kadar her alanda kendisini gösteren bir öğe olduğunu kaydeden bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, “Antik mitolojilerden yaşayan halk efsanelerine dek uzanan geniş kronoloji hattı üzerinde ilgi çekici bir söylence kültürüne kaynaklık eden nar yüzlerce yıldan beri hayat, rüya tabirleri, sağlık, uzun ömür, doğurganlık, güç ve cesaret, bereket, bilgi, ahlak, ölümsüzlük ve maneviyatın sembolü olarak insan imgelemini beslemiştir” dedi.

#5
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN KAYNAKLARINDAN BİRİ

#6
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Anadolu'da nar ile ilgili onlarca hikaye anlatıldığını ve Kuran’ı Kerim’de de adının 3 kez geçtiğini ifade eden Karabulut, çekirdek, su ve kabuk olmak üzere üç kısımdan meydana gelen narın güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu dile getirdi.

#7
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Karabulut, nardaki antioksidan aktivitesinin yüzde 92'lik bir kısmını içeriğinde bulunan ve sayıları elliye yakın olan fenolik bileşikler oluşturduğunu ve yapılan araştırmalar ile antioksidan miktarının diğer bütün meyve sularından daha fazla olduğunu gösterdiğini de ifade etti.

#8
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

İÇERİSİNDEKİ OMEGA-5 İLE KALP VE RUH SAĞLIĞINI KORUYOR

#9
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Bir bardak nar suyunda mevcut olan antioksidan miktarının on bardak yeşil çay ya da portakal suyunda bulunanla aynı miktarda olduğunu da belirten Karabulut, “Muhteviyatında 124 çeşit farklı fitokimyasal olduğu bilimsel araştırmalar tarafından ortaya konmuş olan narda, ayrıca protein, karbonhidrat, kalsiyum, fosfor ve demir gibi maddeler ile B1, B2 ve C vitaminleri de bulunmaktadır.

#10
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Yine meyvenin ağırlığının yarısını meydana getiren kabuk kısmında meyveye antimutajenik, antioksidan ve antibakteriyel özellikler veren maddeler vardır. Sağlıklı yaşamın sırrı ve uzun yaşam için gerekli olan omega 5 içererek kalp ve ruh sağlığı için önemli bir antioksidan olduğunu da not edelim.” ifadelerine yer verdi.

#11
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

TÜRKİYE'DE 15'TEN FAZLA ÇEŞİDİ BULUNUYOR

#12
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Türkiye’de 15’ten fazla çeşidi bulunan narın sanayi, ticaret ve eczacılık açısından eşsiz bir meyve olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Kabuğunun özel yapısından dolayı yapısını ve besin değerlerini 4-6 aya kadar koruyabilen nadir meyveler arasında olan nardan kök boya, nar şerbeti, nar ekşisi, pekmez, şurup, likör, merhem, şampuan, duş jeli, krem ve gıda katkı maddesi gibi birçok ürün yapılmakta. Ayrıca hediyelik eşya yapımından mimarlık ve süsleme sanatına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır” dedi.

#13
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Antik mitolojilerde ve halk hikayelerinde güzellik kaynağı olarak görülen narın içeriğindeki güçlü antioksidanlarla cildi koruduğunu ve canlılık verdiğini de kaydeden Prof. Dr. Karabulut, narın sağlıktaki faydalarını ise şöyle sıraladı: “Çekirdeğinin yağı ile de adeta bir tür gençlik iksiri rolü üstlenmektedir. Orta yaşlarda yaşlanmanın geciktirilmesinde önemli etkileri vardır. Nitekim nar çekirdeği yağından kırışıklık giderici, cilt yenileyici ve ölü hücreleri arındırıcı kozmetik ürünlerinin yapıldığını biliyoruz.

#14
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Bu çerçevede narın köselemsi kabuğunun öğütülerek biraz da su katılmak suretiyle elde edilecek karışımın kirli cildi temizleyeceğini ve tene göz alıcı bir parlaklık kazandıracağını belirtelim. Yine nar çekirdeğinde bulunan bir yüksek antioksidan çoklu doymamış yağ asidi olan punikik asidin antikanserojen olmasının yanında nörokoruyucu etkiler ürettiğini de not edelim.

#15
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

KALBİN İLACI: 2010 yılında Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ile tansiyonu düşürdüğü, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı ortaya konan nar, ayrıca damar sertliğini de önlemektedir.

#16
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Yapılan bir başka araştırma, damar sertliği olan kişilerin düzenli nar tüketmeleri durumunda damar sertliklerinde yüzde 44 oranında bir azalma olduğunu ortaya koymuş, yine bir başka araştırma ise iki hafta boyunca günlük 50 ml nar suyu tüketen tansiyon hastalarının tansiyonlarının yüzde 5 oranında dikkat çekici bir düşüş gösterdiğini kanıtlamıştır.

#17
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Özellikle Zaghwani olarak bilinen nar çeşidinin meme kanseri hücreleri üzerinde yüksek sitotoksik etki gösterdiği de aynı şekilde bilimsel bulgularla kanıtlanmıştır. Araştırmalar, narın meyve tanelerinin tümör karşıtı özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Geleneksel halk tıbbında ortadan ikiye kesildiğinde zarıyla birlikte kalp ve aort damarlarına benzediği ya da taneleri diş tanelerini andırdığı için kalp ve diş hastalıklarına iyi geldiğine inanılan narın bu özelliklerinin bilimsel verilerle desteklendiğini biliyoruz.

#18
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Kalbi adeta bir ilaç gibi koruma altına alan ve kan şekeri ile kolesterolün istikrarlı bir yapıya kavuşmasında olumlu etkileri gözlenen bu Cennet meyvesi damarları açmakta ve insana ferahlık vermekte, ayrıca diş ve dişeti rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Özellikle ağızda iyice çiğnendikten sonra bir süre bekletilip o şekilde yutulması, sağlıklı bir ağız için son derece olumlu sonuçlar üretmektedir.

#19
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Dişetlerini güçlendirerek ağız yaralarını iyileştiren nar, bütün bunlara ilave olarak yorgunluk, stres ve hararet gibi durumlara da iyi gelmekte, bağırsak kurtlarının düşürülmesine katkı sağlamaktadır. Suyu idrar arttırıcı, hazmı kolaylaştırıcı ve kuvvet verici olan, ayrıca prostat ve cilt kanserlerine karşı koruyucu kalkan vazifesi gören narın şiresi de sesi açmakta, meyveleri ciğerleri güçlendirmektedir.

#20
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Kabuğunun sıcak suda demlenmesi yoluyla elde edilecek olan çayın ishali hemen kesmesi ya da eklem ağrılarını azaltması da narın insan sağlığına sunduğu faydalar arasındadır. Çekirdeği kalp krizi riskini azaltmakta, menopoz sıkıntılarına engel olmakta, doğum kontrol haplarının oluşturduğu yan etkilerini gidermekte ve yüksek tansiyonu düşürmektedir.

#21
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Narın özellikle kabuk ve çekirdekleri tarafından sergilenen ve bağışıklık sistemini güçlendiren yüksek antioksidan aktivite, meyvenin kanser de dâhil olmak üzere oksidatif ve inflamatuar bozukluklara karşı güçlü bir koruyucu etki sergilemesini temin etmektedir.

#22
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Özellikle meyvenin yenilmeyen kabul ve lamel kısımları yenilebilir kısmına oranla çok daha yüksek oranda fenolik madde ihtiva etmekte ve antioksidan aktivite üretmektedir.

#23
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Nar ağacının sulu ekstraktlarının da yüksek miktarda fenolik bileşen, punikalajin ile galajik asit içerdiği ve bunlarla antioksidan aktivite arasında olumlu bir ilişkinin de gözlendiğini hatırlanacak olursa, meyvenin endüstriyel işlenme sürecinde ortaya çıkan atıkların da israf edilmeden kullanılması gerektiği söylenebilir.

#24
Foto - Bir tek ölüme çaresi yok! Kuran-ı Kerim'de adı birçok defa geçiyor! Bu meyve Türkiye'de pazarda, markette yerini aldı!

Nitekim nar suyu işleme atıklarının içerdiği biyoaktif bileşikler (özellikle de fenolik maddeler), ciddi bir nutrasötik (besleyici özelliklerine ilave olarak sağlık açısından da önemli katkılar üreten maddeler) ve sağaltıcı potansiyel taşımaktadır.”

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