Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Nvidia’nın bir günde kendine bir BİST100 eklediğini belirtiyoruz ama küresel çapta da Nvidia’nın bu bir günlük artışı çoğu şirketinde piyasa değerinden daha fazla günlük yükseliş yaşadığını gösteriyor. S&P 500’de Nvidia hariç yalnızca 28 şirketin piyasa değeri 250 milyar doların üzerinde. Bunların en küçüğü yaklaşık 254 milyar dolar değerindeki Netflix. Nvidia perşembe günü Neftlix’in toplam piyasa değeri kadar da yükselmiş oldu. Bu arada Coca Cola’nın 265 milyar dolarlık piyasa değerini de geçmeyi başardı Nvidia bir günlük piyasa değerindeki yükselişle. Öte yandan Goldman Sachs ve Boeing’in toplam piyasa değerleri de yaklaşık 250 milyar dolar seviyesinde. Yine ABD’nin üç büyük otomobil üreticisi Stellantis, Ford Motor ve General Motors’un toplam 176 milyar dolarlık piyasa değeri ile Nvidia’nın bir günlük yükselişinin altında bulunuyor. Dünyanın en değerli 4 spor markası Nike, Adidas, Anta Sports Products ve Deckers Brands’ın kümülatif olarak değeri 244 milyar dolar.