Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Wall Street analistlerinin şirket hisseleri için revize ettiği hedef fi yatlar da dudak uçuklatıyor. Morgan Stanley, Nvidia hissesi için 12 aylık hedef fi yatını 750 dolardan 795 dolara çıkardı. BofA Securities 800 dolardan 925 dolara, Goldman Sachs 800 dolardan 875 dolara, KeyBanc 740 dolardan 1.100 dolara, HSBC 835 dolardan 880 dolara, JPMorgan fi yat hedefi ni 650 dolardan 850 dolara, Stifel 865 dolardan 910 dolara, Deutsche Bank 560 dolardan 720 dolara, Cantor Fitzgerald 775 dolardan 900 dolara ve Bernstein 700 dolardan 1.000 dolara yükseltti. Sadece UBS, hedef fi yatını 850 dolardan 800 dolara düşürdü. Goldman Sachs’ın işlem masası şirket hissesini “yeryüzü gezegenindeki en önemli hisse” olarak adlandırdı. Nasdaq 100 endeksinin bu seneki kazançlarının üçte biri tek başına Nvidia’dan kaynaklandı.