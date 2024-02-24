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Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

2024-02-24 02:47:31
Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

ABD merkezli yapay zeka çipi üreten Nvidia'nın piyasa değeri bir günde 277 milyar dolar artarak 1,9 trilyon doları aştı. ABD'li şirket, bu büyüklüğü ile 11 ülke hariç geri kalan tüm ülkeleri, gayri safi milli hasılada arkasında bıraktı.

#1
Foto - Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı esiyor. Tek günde 277 milyar dolarlık piyasa değeri artışıyla dünyanın dev şirketlerinin piyasa değerini, dünya borsalarının piyasa değerini geride bırakmayı başaran Nvidia 11 ülke dışında da Türkiye dahil dünya ülkelerinin gayri safi milli hasıla büyüklüklerini de aştı.

#2
Foto - Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Küresel piyasalar son günlerde yapay zeka çipi üreticisi Nvidia’nın başarısıyla çalkalanıyor. Çok güçlü bilanço açıklamasının ardından perşembe günü Nasdax endeksinde yaşadığı yüzde 16,4 yükselişle hisse fiyatı 785.38 dolardan günü kapattı. Böylece Nvidia piyasa değerine bir günde 277 milyar dolar ekledi ve piyasa değeri 1.94 trilyon dolar ile 2 trilyon dolar sınırına dayadı. Bir günlük bu yükseliş BİST100’in yaklaşık 257 milyar dolar seviyesindeki piyasa değerinin de üzerinde.

#3
Foto - Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Yani Nvidia bir günlük yükselişiyle piyasa değeri açısından kendine bir BİST100 eklemeyi başardı. BİST100 endeksi 7.9 trilyon liralık piyasa değerine sahip. BİST100’ün dolar cinsi piyasa değeri de yaklaşık 257 milyar dolar seviyesinde. Uzmanlar piyasa değeri kavramının bir çarpan olduğuna ve kolayca inip çıktığına işaret etse de bir günlük Nvidia hisselerinde yaşanan hareketin oldukça güçlü olduğuna da işaret ediyor.

#4
Foto - Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Nvidia’nın bu hareketi ABD’nin tüm borsalarının yeni rekor seviyelerine yükselmelerine de aracı oldu. Şirket hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak bir ABD şirketi için rekor bir günlük piyasa değeri kazancı sağladı ki bu rekora daha önce Meta hisseleri 205 milyar dolar ile sahip bulunuyordu. Meta hisseleri de bu rekoru daha sadece 2 hafta önce kırmıştı.

#5
Foto - Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Meta’dan önce hiçbir şirketin piyasa değeri bir günde 200 milyar dolardan fazla değer kazanmamıştı. Daha önce Apple ve Amazon hisseleri 2022’de farklı günlerde 190 milyar dolar yükselişle rekoru elinde bulunduruyordu. Nvidia ile birlikte Güney Kore, Tayvan ve Çin’deki çip üreticilerinin ve ABD’li çip üreticilerinin de hisse fiyatları yükseliş gösterdi. 1.94 trilyon dolar piyasa değeri ile ABD’nin en değerli şirketleri listesinde Microsoft’un 3.06 trilyon dolar ve Apple’ın 2.85 milyar doların ardından Nvidia üçüncü sıraya yerleşti. Nvidia, üçüncü sıraya yükselerek Amazon’u yerinden etmeyi başardı.

#6
Foto - Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Nvidia’nın bir günde kendine bir BİST100 eklediğini belirtiyoruz ama küresel çapta da Nvidia’nın bu bir günlük artışı çoğu şirketinde piyasa değerinden daha fazla günlük yükseliş yaşadığını gösteriyor. S&P 500’de Nvidia hariç yalnızca 28 şirketin piyasa değeri 250 milyar doların üzerinde. Bunların en küçüğü yaklaşık 254 milyar dolar değerindeki Netflix. Nvidia perşembe günü Neftlix’in toplam piyasa değeri kadar da yükselmiş oldu. Bu arada Coca Cola’nın 265 milyar dolarlık piyasa değerini de geçmeyi başardı Nvidia bir günlük piyasa değerindeki yükselişle. Öte yandan Goldman Sachs ve Boeing’in toplam piyasa değerleri de yaklaşık 250 milyar dolar seviyesinde. Yine ABD’nin üç büyük otomobil üreticisi Stellantis, Ford Motor ve General Motors’un toplam 176 milyar dolarlık piyasa değeri ile Nvidia’nın bir günlük yükselişinin altında bulunuyor. Dünyanın en değerli 4 spor markası Nike, Adidas, Anta Sports Products ve Deckers Brands’ın kümülatif olarak değeri 244 milyar dolar.

#7
Foto - Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Nvidia’nın perşembe günkü artışı 2022 rakamlarıyla dünyada 11 ülke dışında tüm ekonomilerin gayri safi yurtiçi hasılasından da daha yüksek. Kuşkusuz 1 trilyon dolara yakın olan Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasını da Nvidia piyasa değeriyle geride bırakmış durumda. Türkiye’nin yanı sıra Brezilya’nın 1.92 trilyon dolar ve Avustralya’dan 1.69 trilyon dolar gayri safi yurtiçi hasılasını da Nvidia piyasa değeriyle geçti. Uzmanlara göre Nvidia’nın benzeri görülmemiş piyasa değeri artışı, yalnızca şirketin güçlü bilançosunu değil aynı zamanda küresel pazar üzerindeki önemli etkisini de yansıtıyor. Nvidia’nın dördüncü çeyrek geliri, 20.62 milyar dolarlık tahminleri aşarak 6.05 milyar dolardan 22.10 milyar dolara yükseldi. Şirketin kazancı, hisse başına 4.64 dolar tahminlerine kıyasla hisse başına 5.16 dolar oldu.

#8
Foto - Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Wall Street analistlerinin şirket hisseleri için revize ettiği hedef fi yatlar da dudak uçuklatıyor. Morgan Stanley, Nvidia hissesi için 12 aylık hedef fi yatını 750 dolardan 795 dolara çıkardı. BofA Securities 800 dolardan 925 dolara, Goldman Sachs 800 dolardan 875 dolara, KeyBanc 740 dolardan 1.100 dolara, HSBC 835 dolardan 880 dolara, JPMorgan fi yat hedefi ni 650 dolardan 850 dolara, Stifel 865 dolardan 910 dolara, Deutsche Bank 560 dolardan 720 dolara, Cantor Fitzgerald 775 dolardan 900 dolara ve Bernstein 700 dolardan 1.000 dolara yükseltti. Sadece UBS, hedef fi yatını 850 dolardan 800 dolara düşürdü. Goldman Sachs’ın işlem masası şirket hissesini “yeryüzü gezegenindeki en önemli hisse” olarak adlandırdı. Nasdaq 100 endeksinin bu seneki kazançlarının üçte biri tek başına Nvidia’dan kaynaklandı.

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