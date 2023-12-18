Bir otomobilden çok daha fazlası! Önemli başarılara imza atıyor!

Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve sağdan direksiyonlu birçok bölgede tanıtımı gerçekleştirilen OMODA E5, küresel çevre dostu hareketini ve düşük karbon dönüşümünü tamamen kolay hale getirecek. OMODA aynı zamanda sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye, kamu refahı girişimlerini güçlendirmeye, kaliteli ekosistemi daha da iyileştirmeye, parlak bir ekosistem için yeni bir model oluşturmak üzere küresel kullanıcılarla birlikte çalışmaya ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edecek. OMODA kullanıcılarla iletişim kuruyor ve çevre dostu sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal refaha katkıda bulunmak için onlarla el ele vermeye devam ediyor. Bu kapsamda OMODA, 7 Ocak 2024’te Malezya'nın Dataran Wawasan kentinde "Yeni Çevre Dostu Hayata Yeni Bir Yolculuk" temalı bir şehir koşusuna ev sahipliği yapacak. Etkinlikte 3 binin üzerinde katılımcı olacak. Malezya hükümetinin merakla beklediği OMODA E5 modeli, etkinliğin temposunu belirleyen otomobil olacak. Yeşil bir geleceğe yönelik ortak arzunun taşıyıcısı olan OMODA E5, katılımcılara yeşil mobilitenin yollarını ve avantajlarını göstererek daha fazla insanı çevre dostu mobiliteye katılmaya motive edecek.