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Bir öğrencinin en zor anı! İmdadına polis yetişti

2022-06-05 15:53:50
Bir öğrencinin en zor anı! İmdadına polis yetişti

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkez sınav sona erdi.

#1
Foto - 1 milyon 236 bin 313 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavda ter döktü. Merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

1 milyon 236 bin 313 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavda ter döktü. Merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

#2
Foto - Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu.

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu.

#3
Foto - İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

#4
Foto - Samsun'da ise, LGS'nin birinci oturumuna geç kalan ya da kimliğini unutan öğrenciler polisten yardım istedi. İlkadım 23 Nisan Ortaokulunda, sınava girmek için erken saatlerde gelen adaylar sınıflara alındı. Görevliler tarafından kimlik kontrolü yapılan öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise sıraların üzerine yerleştirildi. Sınava az bir süre kala kimliğini evde unuttuğunu fark eden adaylardan Yavuz Giray, polisten yardım istedi. Okulda görevli polis, durumu okul dışında bekleyen öğrencinin velisine aktardı. Evden kimliğini getiren ailesini okul kapısında bekleyen Giray, sınav saati yaklaşırken heyecandan gözyaşlarını tutamadı. Kapıda bekleyen diğer veliler, Giray'a su ve şeker vererek öğrenciyi sakinleştirmeye çalıştı. Ailenin kimliğini zamanında getirmesiyle Yavuz Giray sınava girebildi.

Samsun'da ise, LGS'nin birinci oturumuna geç kalan ya da kimliğini unutan öğrenciler polisten yardım istedi. İlkadım 23 Nisan Ortaokulunda, sınava girmek için erken saatlerde gelen adaylar sınıflara alındı. Görevliler tarafından kimlik kontrolü yapılan öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise sıraların üzerine yerleştirildi. Sınava az bir süre kala kimliğini evde unuttuğunu fark eden adaylardan Yavuz Giray, polisten yardım istedi. Okulda görevli polis, durumu okul dışında bekleyen öğrencinin velisine aktardı. Evden kimliğini getiren ailesini okul kapısında bekleyen Giray, sınav saati yaklaşırken heyecandan gözyaşlarını tutamadı. Kapıda bekleyen diğer veliler, Giray'a su ve şeker vererek öğrenciyi sakinleştirmeye çalıştı. Ailenin kimliğini zamanında getirmesiyle Yavuz Giray sınava girebildi.

#5
Foto - Belediye Ortaokulunda sınava girecek Ender Kılıç ise Yavuz Giray kadar şanslı değildi. Kimliğini evde unutan ve yardım isteyen Kılıç'a polis ekipleri yardım etti. Ekip otosuyla kimliğini alması için evine götürülen ve tekrar okula getirilen Kılıç, sınavın ilk oturumuna yetişemediği için sınava kabul edilmedi. Gözyaşlarını tutamayan Kılıç, ikinci oturuma girmek için okul önünde bekledi.

Belediye Ortaokulunda sınava girecek Ender Kılıç ise Yavuz Giray kadar şanslı değildi. Kimliğini evde unutan ve yardım isteyen Kılıç'a polis ekipleri yardım etti. Ekip otosuyla kimliğini alması için evine götürülen ve tekrar okula getirilen Kılıç, sınavın ilk oturumuna yetişemediği için sınava kabul edilmedi. Gözyaşlarını tutamayan Kılıç, ikinci oturuma girmek için okul önünde bekledi.

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