Bir meslek tarih olmaya yakın

Mesleğine aşık olduğunu ve severek yaptığını söyleyen Yüksel Gökçek, "Benim gibi böyle elbise diken 3-4 tane terzi var. Çırak bulamıyoruz mesela bir iğne lazım oluyor, bir düğme lazım oluyor biz kendimiz gidip alıp geliyoruz, işimizi bırakıp gidiyoruz. Bu meslek en fazla burada Osmaniye’de 2-3 yıl daha devam edebilir, ondan sonra sade tamir işine döneriz, elbise, pantolon dikemeyiz. Çırağımız olsa yetiştiririz, aynı zaman devam ettirirler ama şimdi çırak olmadan devam ettirme şansımız hiç yok. Biz 7-8 arkadaş çalıştığımız zamanlar mesela pantoloncumuz ayrı ceketçimiz ayrıydı mesela bizim biz sadece ustalığını yapardık, onlarda dikerdi. Müşterilerimizle ilgilenirdik ramazan bayramında kurban bayramına 2 ay kala iş almazdık. Çünkü yetiştiremezdik işi yani o kadar işlerimiz yoğundu, çırağımız vardı, her şeyimiz boldu o zaman ama şimdi o imkanlar elimizde yok bizim sonra bu mesleği seveceksin, sevmezsen bu mesleği yapamazsın. Ben mesleğime aşığım, aşık olduğum için de devam ettirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar" dedi.