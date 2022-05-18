Bir mahalleyi hamam böcekleri sardı

“10 gün içerisinde milyonlarca oluyorlar” Sokağın sakinlerinden Kenan Oğraş, sürüler halindeki hamam böcekleriyle başa çıkamadıklarını söyledi. İHA’ya konuşan Oğraş, “Sabahları kalkıyorsun yerlerde hamam böcekleri geziniyor. Sabahları buraları ana-baba günü oluyor. Sabahları temizlikçi personeli gelip temizliyor. Arkadaşlar gelip, ilaçlama yapmışlar. Sokaklar hep böyle. Her yere çıkıyorlar. Yumurtlaya yumurtlaya üreyip çoğalıyorlar. Biz bunlarla başa çıkamadık. Evlerin içine kadar giriyorlar. 10 gün içerisinde milyonlarca oluyorlar. Nereden geliyorlar? Haşarat kuyularının içinden geliyorlar. Foseptik çukurlarının içinden çıkıyorlar. Gündüz ters dönüyorlar, gece oldu mu harekete geçiyorlar.” dedi.