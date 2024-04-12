Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

Ancak üzerinden sadece 4 sene geçtikten sonra, Gantz karşısına bu kez en güçlü rakibi olarak çıktığında, Netanyahu onu "güçsüz bir solcu" olarak adlandırdı. 2012 ve 2014'te yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze operasyonlarını komuta etmiş olan Gantz, Hamas hakkında sert ifadeler kullanırken bir yandan da "barış için çabalayacağını" ve "bölgeye değişim getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağını" dile getirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki iddianameleri de seçim kampanyası döneminde hatırlatan Gantz, soruşturma altındaki bir başbakanın görevde kalmasının "gülünç" olduğunu söylüyor. Gantz ve Lapid, ittifakları seçimi kazanırsa 5 yıllık dönemde sırayla, iki buçuk yıl süreyle başbakanlık görevini yürütme konusunda uzlaştı. Uzlaşmaya göre seçilirlerse, ilk iki buçuk yıl başbakanlık koltuğuna Gantz oturacak.