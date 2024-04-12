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Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

2024-04-12 16:10:49
Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

İsrail'e yapılan bir ankete katılanların yüzde 47'si Benny Gantz'ın Başbakan olmasını istiyor.

#1
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

Ankete göre bir önceki ankete kıyasla yüzde 2 artışla yüzde 35'lik bir kesim Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyecek.

#2
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

Bu rakam, partinin bugün parlamentoda sahip olduğu 32 sandalyeyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşük kalıyor.

#3
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken binlerce İsrailli başkent Tel Aviv’de protestolar düzenlemeye devam ediyor. Protestocular arasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine karşı çıkanlar, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve savaş karşıtları bulunuyor.

#4
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

Netanyahu ise erken seçimin İsrail'i felce uğratacağını belirtiyor. 29 Şubat’ta düzenlediği basın toplantısında "zafere bu kadar yaklaşmışken erken seçimin ulusal birliğe darbe vuracağını" dile getiren Netanyahu, esir takasına ilişkin durumlarda da Hamas’ı suçluyor. Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen esir takası müzakerelerinde anlaşma sağlanamıyor.

#5
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sorumlusu olarak Netanyahu görülüyor. Netanyahu İsraillilerin hayatını koruyamamakla suçlanıyor. İsrail halkı Netanyahu hükümetinin savaşa iktidarda kalmak için devam ettiğini ve siyasi olarak pozisyonunu koruyabilmek adına hamle yaptığını düşünüyor. İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve bu saldırının sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor. İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, ankete katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.

#6
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

Netanyahu hükümeti, ülke tarihinin en sağcı hükümeti olarak görülüyor. İsrail’in aşırı sağcı bakanları ve Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleriyse esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini, Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor. Netanyahu destekçileri ve esir yakınları arasında arbede yaşanıyor. Esir yakınlarının fiziksel şiddete uğradığı kaydediliyor. Netanyahu bu iki grubun kıskacında kalmış gibi gözüküyor.

#7
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Binyamin "Benny" Gantz, Netanyahu'yu beşinci kez liderliğe oynadığı seçimde koltuğundan etmeye en yakın aday olarak görülüyor.

#8
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

59 yaşındaki emekli korgeneral, Şubat ayında oluşturduğu yeni merkez sol ittifak "Mavi ve Beyaz"ın (Kahol Lavan) "yolunu kaybetmiş olan İsrail'i birleştireceği" sözünü veriyor.

#9
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan kurtulan anne ve babasının kaçtığı İsrail'in ortasındaki çiftçi köyü Kfar Ahim'de 1959'da doğan Gantz, Tel Aviv'deki yatılı bir okula gitti.

#10
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

1977'de mezun olur olmaz İsrail Savunma Birlikleri'ne (IDF) kaydolarak orduya katıldı. Kendisine verilen ilk görev, o dönem İsrail'i ziyaret edecek olan Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın güvenliğini sağlayacak ekibin bir parçası olmaktı. Gantz, İsrail ordusunun önemli operasyonlarında kilit roller oynadı. Mayıs 1991'de Etiyopya'daki binlerce Yahudi'nin 36 saat içinde uçakla İsrail'e getirilmesinden sorumlu elit komando birliğini komuta etti. 1994'te IDF'nin Yahudiye Tugayı Komutanı'yken, İsraillilerin Hebron olarak adlandırdığı, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil şehrinde İsrailli yerleşimcilerin 29 Filistinliyi katletmesinin ardından, güvenliği yeniden sağlama görevi de Gantz'a verilmişti.

#11
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

1997'de askerliğe bir yıl ara vererek ABD'ye gitti. Ulusal Savunma Üniversitesi'nde milli kaynakların yönetimi konusunda yüksek lisans yaptı. İsrail'in devlet denetçisi ise Gantz ve diğer askeri üst düzey yetkilileri, sınırdaki Hamas tünellerinden gelen tehdidi engelleyemediği ve savaş sırasında Hamas'ın bu tünelleri kullanarak İsrail'e saldırdığı gerekçesiyle eleştirdi. 2015'te emekli olurken ise Netanyahu, Gantz'a "muhteşem hizmetleri için" teşekkür ederken, "kaliteli, etik, sorumluluk sahibi, dengeli ve düşünceli bir genelkurmay başkanı" olarak tanımladı.

#12
Foto - Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

Ancak üzerinden sadece 4 sene geçtikten sonra, Gantz karşısına bu kez en güçlü rakibi olarak çıktığında, Netanyahu onu "güçsüz bir solcu" olarak adlandırdı. 2012 ve 2014'te yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze operasyonlarını komuta etmiş olan Gantz, Hamas hakkında sert ifadeler kullanırken bir yandan da "barış için çabalayacağını" ve "bölgeye değişim getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacağını" dile getirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki iddianameleri de seçim kampanyası döneminde hatırlatan Gantz, soruşturma altındaki bir başbakanın görevde kalmasının "gülünç" olduğunu söylüyor. Gantz ve Lapid, ittifakları seçimi kazanırsa 5 yıllık dönemde sırayla, iki buçuk yıl süreyle başbakanlık görevini yürütme konusunda uzlaştı. Uzlaşmaya göre seçilirlerse, ilk iki buçuk yıl başbakanlık koltuğuna Gantz oturacak.

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