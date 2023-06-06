Bir ilçenin başına talih kuşu kondu! İnanılmaz rezerv, her yerden fışkırıyor

Türkiye'nin bor rezervleri yaklaşık olarak 3,3 milyar ton civarında olduğunu ifade eden Kaya, “Genel olarak rezervlerimiz kolemanit, tinkal borax, üleksit dediğimiz tipte, bunlar sodyum ve kalsiyumdan oluşmuş borat hidratlı bileşiklerdir. En yaygın tip şu an için kolemanit esaslı cevherlerdir. Bunların bor oksit içeriği yüzde 50,8'dir. Dolayısıyla hem tenor olarak hem de bulunan rezerv açısından Türkiye'deki cevherlerin oldukça kaliteli olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.