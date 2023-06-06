Bir ilçenin başına talih kuşu kondu! İnanılmaz rezerv, her yerden fışkırıyor

Özellikle hafifliğiyle öne çıkan bor karbür, yoğunluk olarak 2,5 gram santimetre küp olduğunu ifade eden Kaya, “Ayrıca 3. en sert malzeme ve insan eliyle sentetik olarak, en fazla üretilen malzeme grubudur. Bunlar dışında sert aşındırıcı malzeme olarak sanayide, ileri teknoloji uygulaması olarak nükleer radyasyon kalkanlama uygulamalarında ve durdurma çubukları olarak kullanım özellikleri vardır. Bor mineralleri içerisinde en yaygın olanı kolemanittir. Türkiye'de özellikle Emet, Bigadiç ve Kestelek yataklarında, Dünya'da ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunur” diye konuştu.