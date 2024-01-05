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Ekonomi
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Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

2024-01-05 15:34:39
Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

Türkiye'nin birçok noktasında petrol arama faaliyetleri devam ederken bir ilimizden daha müjdenin gelebileceği konuşuluyor.

#1
Foto - Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

Siirt’in Merkez ilçesi sınırları içinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. 

#2
Foto - Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, Merkez ilçesinde Meşelidere köyü sınırları içinde ARI/TPO/K/M47-b4 ruhsat numaralı sahada, Meşelidere-1 tespit kuyusunda petrol aranacak. 

#3
Foto - Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

Gerçekleştirilecek olan Projenin bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor. Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak.

#4
Foto - Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

Ham Petrolün Rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek. 

#5
Foto - Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

Öte yandan TPAO MAPEG'den Siirt ilinin Kurtalan ilçesi sınırlarında kalan Bölüktepe 1 Kuyusu için ihtiyaç duyulan 3 parselde kamulaştırma istedi.

#6
Foto - Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt ilinin sınırları içinde kalan AR/TPO/K/L47-d3 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılan Bölüktepe 1 Kuyusu lokasyon sahası ve yol inşaatı için ihtiyaç duyulan, ancak arazi sahiplerinin rayiç bedelin üstünde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınamayan ve üzerinde Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan, Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ Köyünde bulunan 105 ada, 4 numaralı parselin 11.555,64m2’lik kısmı; 105 ada, 5 numaralı parselin 3.402,198m2’lik kısmı ve 106 ada, 31 numaralı parselin 6.312,211m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptı. Kaynak: TPAO Kurtalan’daki Bölüktepe 1 Kuyusu için yol inşa edecek

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Foto - Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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