Bir ilimizde daha petrol iddiası! Ekipler bölgeye gitti, sondaj vuruluyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt ilinin sınırları içinde kalan AR/TPO/K/L47-d3 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılan Bölüktepe 1 Kuyusu lokasyon sahası ve yol inşaatı için ihtiyaç duyulan, ancak arazi sahiplerinin rayiç bedelin üstünde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınamayan ve üzerinde Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan, Siirt ili Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ Köyünde bulunan 105 ada, 4 numaralı parselin 11.555,64m2’lik kısmı; 105 ada, 5 numaralı parselin 3.402,198m2’lik kısmı ve 106 ada, 31 numaralı parselin 6.312,211m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptı. Kaynak: TPAO Kurtalan’daki Bölüktepe 1 Kuyusu için yol inşa edecek