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Bir ilde daha kuraklık tehlikesi

2023-03-10 16:43:11
Bir ilde daha kuraklık tehlikesi

Ağrı’da yağışların azalması kuraklık tehlikesi beraberinde getirdi.

#1
Foto - Bir ilde daha kuraklık tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 Kasım, Aralık ve 2023 Ocak aylarını kapsayan 3 aylık kuraklık haritasında Doğu Anadolu Bölgesi "olağanüstü kurak" ve "çok şiddetli kurak" olarak tanımlandıktan sonra Ağrı’da da kuraklık riski tehlike çanlarını çaldı.

#2
Foto - Bir ilde daha kuraklık tehlikesi

Şehirde kar yağışlı gün sayısında azalma yaşanırken, Yazıcı Barajı’nda su seviyesinde düşme meydana geldi.

#3
Foto - Bir ilde daha kuraklık tehlikesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, kuraklığın büyük bir tehlike oluşturduğunu söyleyerek, “Son 5 yıllık 2018-2022 ortalama verilerine baktığımız zaman burada bunun 29 güne düştüğünü görüyoruz. Bu gerçekten çok ciddi bir tehdit. Yağışın en önemlisi kar yağışlarıdır. Yağmur şeklinde yağan yağışlar genellikle yüzeysel akışa geçer ve zemini kısa bir süre neme doygun hale getirir ancak kar yağışları adeta bir yorgan gibi yüzeyi kaplar ve daha sonra yavaş yavaş eriyerek hem zemin toprağını hem de yer altı sularını beslemede çok önemlidir. Tedbir olarak suyu çok dikkatli kullanmamız lazım, sulamayı çok dikkatli yapmamız lazım. Devlet ve toplum olarak el ele verip suyun kıymetini bilmemiz lazım ve ona göre kullanmamız gerekir" dedi.

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