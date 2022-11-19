Bir endişelendiren görüntü daha! Eskiden tekneyle şimdi yürüyerek...

Almus ilçesinde tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılık yapılan baraj gölünde su seviyesi yüzde 28'e düştü. Yaz aylarında tarımsal sulama, elektrik üretimi için suyun bırakılması yetersiz yağış ve kuraklığın da etkisiyle barajda su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık olarak 200 metre çekildi. Suların çekilmesiyle Türk bayrağının dikili olduğu kayalık alan ortaya çıktı. Yaz aylarında çevresi su ile kaplı olması nedeniyle tekne ile gidilen kayalığa yürüyerek gitmek mümkün oldu. Yöre sakinlerinden Fatih Mehmet Karlı, her yıl aynı manzaranın yaşandığını söyledi.