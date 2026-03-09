  • İSTANBUL
Bir döneme damga vurmuştu! Türk pop müziği efsanesi hayatını kaybetti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir döneme damga vurmuştu! Türk pop müziği efsanesi hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin önemli söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta isim, Ajda Pekkan'dan Nilüfer'e birçok sanatçıya verdiği şarkılarla müziğe damga vurdu.

#1
Foto - Bir döneme damga vurmuştu! Türk pop müziği efsanesi hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 70'li ve 80'li yıllarda yazdığı şarkı sözleriyle Türk pop müziğinin şekillenmesinde önemli rol oynayan Aker'in vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

#2
Foto - Bir döneme damga vurmuştu! Türk pop müziği efsanesi hayatını kaybetti

Ülkü Aker, özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle dönemin pop müziğinde önemli bir yer edindi. Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve ilk Türk kadın söz yazarı Fikret Şeneş'in ardından aranjman olarak bilinen bu tür çalışmaların önde gelen isimlerinden biri oldu.

#3
Foto - Bir döneme damga vurmuştu! Türk pop müziği efsanesi hayatını kaybetti

Aker, yalnızca pop müzikte değil, alaturka ve arabesk türlerinde de kaleme aldığı sözlerle geniş bir repertuvar oluşturdu. Usta söz yazarı kariyeri boyunca Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi Türk müziğinin önemli isimleri için şarkı sözleri yazdı.

#4
Foto - Bir döneme damga vurmuştu! Türk pop müziği efsanesi hayatını kaybetti

Ülkü Aker, son olarak 2011 yılında sözlerini yazdığı eserlerin bir araya getirildiği "35 Yılın Şarkıları" adlı anı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Albümde Aker'in eserleri birçok ünlü sanatçı tarafından yeniden yorumlandı.

