Bir dönem Türkiye’ye damga vurmuştu! Ünlü futbolcu Nicolas Anelka’dan flaş karar! İşte ilk sözleri

"Hala çok büyük isimlerin Türkiye'ye geldiğini görüyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Türk futbolunun seviyesini yukarıya taşıyor. Süper Lig'in kalitesi anlamında da yurt dışına iyi bir görüntü veriliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hala dünyada ve Avrupa'da büyük isimleri getireceğini gösteriyor. Türkiye'de ve Süper Lig'de her zaman kalite vardı. Büyük isimlerin gelmesine şaşırmıyorum, böyle devam edecek." Ümraniyespor'un sahip olduğu genç oyuncuların değerlendirmesini yapmak istediğini ve altyapıdaki isimleri yukarıya taşımanın önemli olduğunu belirten Anelka, "Tabii ki Fransa'da altyapı ve akademileri ezbere biliyorum. Gelişimin sebeplerinden birisi de aslında bu. Aradaki bağlantıyı çok iyi yapabilecek birisiyim. Biraz zaman alacak. Şu ana kadar yeteri kadar mesaj aldım, birçok oyuncu bize katılmak istiyor. Ama her şeyin zamanı var. Gözlemlemek için buradayım. Hocayla da bir toplantı yapmam gerekiyor çünkü ben teknik direktör değilim. Hocayla görüşüp transferde hangi mevkilere ihtiyacı olduğunu öğreneceğim. Ona göre değerlendireceğiz." dedi.