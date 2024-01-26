2024-01-26 16:00:03 Bir dönem Türkiye’ye damga vurmuştu! Ünlü futbolcu Nicolas Anelka’dan flaş karar! İşte ilk sözleri
Ümraniyespor, bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka ile CEO pozisyonu için 1 yıllık anlaşma imzaladı. Anelka, uzun vadede burada olduğunu belirterek, "Benim için Ümraniyespor CEO’su olmak büyük hedefti" dedi. Ümraniyespor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Nicolas Anelka'nın yanı sıra Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın ve kulübün sportif direktörü İbrahim Dağaşan katıldı.