  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan Türk İHA'larına karşı flaş hamle! Bölgeye geliyorlar

Müjdeler olsun! Emekliler artık o iki faturayı ödemeyecek! Karar Meclis’te kabul edildi

Canan Karatay'dan şok eden çıkış! Senin ağzın ne söylüyor böyle hocam

The Simpsonlar’ın son tahmini olay! İşte tüyler ürperten öngörü: Japonya'da başlayıp dünyaya yayılacak

Ayçiçek yağını o fiyattan satmaya başladılar! Duyan akın akın oraya koşuyor! 1 Şubat'a kadar geçerli

O iki ülke, “Bize de verin” diyerek Türkiye’nin kapısını çaldı! Sadece orada var! Resmen birbirlerini yiyecekler

Okul bahçesinde öyle bir şey keşfetti ki bilim dünyası ayağa kalktı! Sen ne yaptın böyle delikanlı

Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Milyonlarca kişiyi alakadar eden flaş gelişme duyuruldu

Doğa fotoğrafçısından akıl almaz keşif! “Hayvan yuvası” diyerek girmişti, gördükleri şok etti! Meğer asırlardır gizleniyormuş

Tarlada 7 lira, fabrikadan çıkınca 1500 lira! Dünyaya ihraç ediyorlar! Bir köy işte böyle zengin oldu! Siz ne yaptınız böyle
Spor
5
Bir dönem Türkiye’ye damga vurmuştu! Ünlü futbolcu Nicolas Anelka’dan flaş karar! İşte ilk sözleri

2024-01-26 16:00:03
Bir dönem Türkiye’ye damga vurmuştu! Ünlü futbolcu Nicolas Anelka’dan flaş karar! İşte ilk sözleri

Ümraniyespor, bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka ile CEO pozisyonu için 1 yıllık anlaşma imzaladı. Anelka, uzun vadede burada olduğunu belirterek, "Benim için Ümraniyespor CEO’su olmak büyük hedefti" dedi. Ümraniyespor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Nicolas Anelka'nın yanı sıra Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın ve kulübün sportif direktörü İbrahim Dağaşan katıldı.

#1
Foto - Bir dönem Türkiye’ye damga vurmuştu! Ünlü futbolcu Nicolas Anelka’dan flaş karar! İşte ilk sözleri

Çok mutlu olduğunu ve hedefi olan bir yolculuğa çıktığını belirterek sözlerine başlayan Anelka, Ümraniyespor'un gelişimini görmek için sabırsızlandığını vurgulayarak, "Kulübün felsefesi, düşüncesi çerçevesinde yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerim ve yaşadıklarımla, umarım Ümraniyespor ve Türk futboluna bir şeyler katabilirim. Çocukları çok seviyorum, altyapıyı çok seviyorum. Burada olma sebeplerimden birisi de genç futbolcuları keşfedip Türk futboluna kazandırabilmek. Bunu yapabileceğimize inanıyorum." diye konuştu. Türk futbolunun mental anlamda geliştirilmesi gerektiğinin de altını çizen Anelka, şöyle devam etti: "Daha iyisini, daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak, çok çalışmamız gerekiyor. Ama eminim ki başarabiliriz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Buraya uzun vadeli planlar için geldim. Hedeflere ulaşacağımıza eminim. Ümraniyespor olarak Süper Lig'e çıkma konusunda çok istekliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok önemli. Bu maçlara iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sonrasına hep beraber bakarız. Kolay olmayacak ama başaracağız."

#2
Foto - Bir dönem Türkiye’ye damga vurmuştu! Ünlü futbolcu Nicolas Anelka’dan flaş karar! İşte ilk sözleri

Planlarını gerçekleştirmek istediğini dile getiren Nicolas Anelka, "Benim için Ümraniyespor'un CEO'su olmak büyük bir hedefti. Şu anda nerede olmak istiyorsam oradayım. İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanlar beni tanıdıysa, Türkiye'yi ne kadar sevdiğimi iyi bilirler." açıklamasını yaptı. Fenerbahçe forması giydiği dönemde önemli yıldızların Türkiye'de olduğu hatırlatılan Anelka, bu durumun değişmediğinin altını çizerek şunları kaydetti:

#3
Foto - Bir dönem Türkiye’ye damga vurmuştu! Ünlü futbolcu Nicolas Anelka’dan flaş karar! İşte ilk sözleri

"Hala çok büyük isimlerin Türkiye'ye geldiğini görüyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Türk futbolunun seviyesini yukarıya taşıyor. Süper Lig'in kalitesi anlamında da yurt dışına iyi bir görüntü veriliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hala dünyada ve Avrupa'da büyük isimleri getireceğini gösteriyor. Türkiye'de ve Süper Lig'de her zaman kalite vardı. Büyük isimlerin gelmesine şaşırmıyorum, böyle devam edecek." Ümraniyespor'un sahip olduğu genç oyuncuların değerlendirmesini yapmak istediğini ve altyapıdaki isimleri yukarıya taşımanın önemli olduğunu belirten Anelka, "Tabii ki Fransa'da altyapı ve akademileri ezbere biliyorum. Gelişimin sebeplerinden birisi de aslında bu. Aradaki bağlantıyı çok iyi yapabilecek birisiyim. Biraz zaman alacak. Şu ana kadar yeteri kadar mesaj aldım, birçok oyuncu bize katılmak istiyor. Ama her şeyin zamanı var. Gözlemlemek için buradayım. Hocayla da bir toplantı yapmam gerekiyor çünkü ben teknik direktör değilim. Hocayla görüşüp transferde hangi mevkilere ihtiyacı olduğunu öğreneceğim. Ona göre değerlendireceğiz." dedi.

#4
Foto - Bir dönem Türkiye’ye damga vurmuştu! Ünlü futbolcu Nicolas Anelka’dan flaş karar! İşte ilk sözleri

Hayalleri arasında teknik direktörlük yapmak olduğunu da belirten Anelka, "Ancak CEO olarak yaptığım görevi daha çok benimsiyorum. Düşündüklerimi gerçekleştirebilmek için, kulübü yukarıya taşıyabilmek için bu görev daha önemli. Çok farklı bir görevdeyim." değerlendirmesinde bulundu. Açıklamaların ardından Nicolas Anelka, kendisini 1 yıllığına Ümraniyespor'a bağlayan imzayı attı.

Gurbetçi vatandaş algıları yıktı!
Sosyal Medya

Gurbetçi vatandaş algıları yıktı! "Karı koca çalışmıyorsanız Almanya’da açsınız

Bir gurbetçi Almanya'da ekonomik koşulların sanıldığı gibi olmadığını ifade ederek "Maaş 3200 Euro'yu bulmuyorsa yoksulluk ve açlık seviyesi..
Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı
Gündem

Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı

CHP ile kirli ittifak yapan DEM Parti’nin 5 bin 500 seçmeni Mersin'in Akdeniz ilçesine taşıdığı ortaya çıktı. AK Parti Mersin Milletvekili A..
Bir ülke daha İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti
Dünya

Bir ülke daha İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti

Çekya senatosu, 7 saat süren tartışmaların ardından İstanbul Sözleşmesi’ne onay vermedi.
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda karar açıklandı!
Gündem

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda karar açıklandı!

Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının sonucu açıklandı.
Başak Demirtaş İstanbul'a aday olacak mı? DEM'den flaş açıklama
Siyaset

Başak Demirtaş İstanbul'a aday olacak mı? DEM'den flaş açıklama

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş'ın İstanbul'a aday olacağına ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu. ..
Ekrem’in ekibinden Beyaz Köşk mizanseni
Gündem

Ekrem’in ekibinden Beyaz Köşk mizanseni

16 milyonun parasını pulunu yakınlarına, arkadaşlarına, trollerine, reklamcılarına ve PR’cılarına yediren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23