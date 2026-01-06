  • İSTANBUL
Bir dönem PKK'nın faaliyetlerine göz yumuyorlardı! Şimdi topraklarını kaybetme tehlikesi yaşıyorlar
Haber Merkezi

Bir dönem PKK'nın faaliyetlerine göz yumuyorlardı! Şimdi topraklarını kaybetme tehlikesi yaşıyorlar

Bir dönem PKK'ya kucak açarak ülkedeki faaliyetlerine göz yuman Danimarka şimdiler de Grönland'ı kaybetme tehdidini yaşıyor.

1
#1
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülke basınına yaptığı açıklamada, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.

#2
Frederiksen, Danimarka Krallığı çatısı altındaki iki özerk bölgeden biri olan Grönland'a karşı yaklaşımının en başından beri aynı olduğunu kaydederek, “Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı duymasını bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın defalarca Grönland'ı istediğini dile getirmesi ciddiye alınmalı.

#3
Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki, eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve 2’nci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil” ifadelerini kullandı.

#4
Sınırlarının hiçbir şekilde değişmeyeceğine inandığını söyleyen Frederiksen, “Gergin değilim. Saf da değilim. Şu an haritadaki tüm hareketleri yakından takip ediyorum” diye konuştu.

