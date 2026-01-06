Bir dönem PKK'nın faaliyetlerine göz yumuyorlardı! Şimdi topraklarını kaybetme tehlikesi yaşıyorlar

Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki, eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve 2’nci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil” ifadelerini kullandı.