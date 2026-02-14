  • İSTANBUL
Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor

İngiltere’nin köklü erkek giyim markalarından Chas H Baker, artan maliyetler ve düşen müşteri sayısı nedeniyle 124 yıllık ticaret serüvenine Mart 2026’da nokta koyacağını açıkladı. Üç kuşaktır Baker ailesi tarafından işletilen ve Barbour gibi premium markaların adresi olan mağaza, "Her şey satılmalı" sloganıyla yüzde 50’ye varan dev bir tasfiye indirimi başlattı. Tarihi binası ailede kalacak olsa da asırlık işletmenin vedası, küresel ekonomik baskıların yerel ticareti nasıl vurduğunun en acı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

#1
Foto - Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor

İngiltere'nin köklü erkek giyim mağazalarından Chas H Baker, 124 yıllık ticaret hayatını sonlandırma kararı aldı. Salisbury şehir merkezinde 1902’den beri faaliyet gösteren aile işletmesi, ekonomik baskılar ve zayıf geçen Noel sezonunun ardından kapanacağını duyurdu.

#2
Foto - Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor

Chas H Baker’ın hikâyesi, Charles Henry Baker’ın Berkshire’daki erkek giyim departman yöneticiliği görevinden ayrılarak 1902’de Salisbury’de kendi mağazasını satın almasıyla başladı. Charles, işletmeyi yalnızca bir asistanla açtı. Yıllar içinde büyüyen mağaza, Baker ailesinin yönetiminde üç kuşak boyunca faaliyet gösterdi.

#3
Foto - Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor

1959 yılında üçüncü kuşaktan Robert Baker’ın şirkete katılmasıyla işletme genişledi. Komşu Crib and Craft mağazasının satın alınması da bu dönemde gerçekleşti. Mağaza yönetimi, son dönemde artan maliyetler ve müşteri sayısındaki istikrarlı düşüşün karar üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor

Özellikle son Noel döneminin “iyi geçmemesi”, kapanma kararını hızlandırdı. Duyuru hem sosyal medya üzerinden hem de vitrine asılan ilanlarla yapıldı. Sadık müşteriler için bu karar büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Kapanış kararıyla birlikte mağaza, “her şey satılmalı” mesajıyla büyük bir tasfiye kampanyası başlattı.

#5
Foto - Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor

Tüm ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulanıyor. Mağaza, Barbour ve Ted Baker gibi premium erkek giyim markalarını stoklarında bulundurmasıyla biliniyordu. Her ne kadar mağaza kapanacak olsa da Milford Street’teki tarihi bina Baker ailesinin mülkiyetinde kalmaya devam edecek.

#6
Foto - Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor

124 yıllık ticaret geçmişine sahip Chas H Baker’ın kapanışı, İngiltere’de köklü aile işletmelerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukların son örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

