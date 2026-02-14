Bir devir resmen sona eriyor! Ekonomik krize yenilen yılların ünlü giyim markası sessiz sedasız kapanıyor

İngiltere’nin köklü erkek giyim markalarından Chas H Baker, artan maliyetler ve düşen müşteri sayısı nedeniyle 124 yıllık ticaret serüvenine Mart 2026’da nokta koyacağını açıkladı. Üç kuşaktır Baker ailesi tarafından işletilen ve Barbour gibi premium markaların adresi olan mağaza, "Her şey satılmalı" sloganıyla yüzde 50’ye varan dev bir tasfiye indirimi başlattı. Tarihi binası ailede kalacak olsa da asırlık işletmenin vedası, küresel ekonomik baskıların yerel ticareti nasıl vurduğunun en acı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.