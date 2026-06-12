Yeni sezon öncesi dünya çapında bir forvet hattı kurmak için Dortmund'un gol makinesi Serhou Guirassy için gün sayan Fenerbahçe'ye, Almanya'dan kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Dortmund ile her konuda anlaştığı ve transferi açıklamaya hazırlandığı iddia edilirken, Alman kulübünün içinden yükselen bir ses tüm planları bozabilir.