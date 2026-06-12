Bir bu eksikti şimdi... 'Guirassy yoksa ben de yokum' Fenerbahçe şimdi ne yapacak?
Serhou Guirassy’yi renklerine bağlamak için gün sayan Fenerbahçe’ye, Almanya’dan adeta soğuk duş etkisi oluşturan kötü bir haber geldi.
Serhou Guirassy’yi renklerine bağlamak için gün sayan Fenerbahçe’ye, Almanya’dan adeta soğuk duş etkisi oluşturan kötü bir haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin Dortmund ile her konuda anlaştığı ve transferi bitirmeye hazırlandığı iddia edilirken, Alman devinin teknik direktörü Niko Kovac’ın yönetimle yaptığı sözleşme yenileme zirvesinde öne sürdüğü 'can sıkıcı' şart tüm planları altüst etti.
Yeni sezon öncesi dünya çapında bir forvet hattı kurmak için Dortmund'un gol makinesi Serhou Guirassy için gün sayan Fenerbahçe'ye, Almanya'dan kötü bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Dortmund ile her konuda anlaştığı ve transferi açıklamaya hazırlandığı iddia edilirken, Alman kulübünün içinden yükselen bir ses tüm planları bozabilir.
Geçtiğimiz sezon Dortmund’u Bundesliga’da ikinci sıraya taşıyarak büyük başarı elde eden Niko Kovac ile sarı-siyahlı yönetim, sözleşme uzatmak üzere resmen masaya oturdu. Kulübün sportif direktörleri Lars Ricken ve Ole Book ile yapılan zirvede Hırvat teknik adam, kulüpte kalmak için yönetimin önüne "can sıkıcı" bir şart koydu.
Bild'in haberine göre; Kovac, Dortmund ile yeni sözleşme imzalamak için takımdan ayrılması gündemde olan yıldızların kesinlikle satılmamasını istedi. Bu isimlerin başında ise Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Serhou Guirassy geliyor.
Fenerbahçe’nin, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 46 maçta 22 gol ve 6 asistle devleşen Guirassy için Dortmund ile bonservis pazarlıklarında sona geldiği ve ödeme planı üzerinde el sıkıştığı belirtiliyordu. Fotospor'a göre; Ancak Niko Kovac'ın, "Başarıyı devam ettirmek istiyorsak Guirassy ve Adeyemi gibi isimler kalmalı, üstüne yeni yıldızlar eklenmeli" diyerek rest çekmesi, Alman yönetiminin elini kolunu bağladı
Kovac'tan son derece memnun olan ve Hırvat hocayı takımda tutmak isteyen Dortmund CEO'su Ricken'ın, bu şartın ardından Fenerbahçe ile olan transfer görüşmelerini askıya alabileceği konuşuluyor.
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