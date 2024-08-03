  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
Bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar

2024-08-03 09:31:58
Bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy muhtarı Tarık Gül; toprak altında kaldığı tespit edilen bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Gül, su kaynaklarını korumanın önemine dikkat çekerek; geçmişte en kurak günlerde bile çeşmede su olduğunu hatırlattı. İlçeye bağlı Abdi köyünün 43 yaşındaki muhtarı Tarık Gül, köy sakinleriyle yaptığı inceleme sunucu bir asır önce kullanılan ancak daha sonra atıl vaziyette kalması sebebiyle toprak altında kalan çeşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Yaklaşık 30 yıl önce çeşmenin toprak ile kapandığını ancak yıllar sonra yaptıkları çalışmayla yeniden kullanıma hazır hale getirmek istediklerini ifade eden Gül, su kaynaklarının önemine vurgu yaptı.

#1
Foto - Bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar

Muhtar Gül, "Bu işe başlama sebebimiz aslında temel ihtiyacımız olan su kaynaklarının şu anda kuruması. Yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktan depomuza gelen su olmazsa şu anda hiçbir su kaynağımızdan su gelmiyor. Kuraklıklar zaten malum. Bu sebeple atalarımızın, dedelerimizin kullandığı ve tarihi çok eski olan çeşmelerimizin var olduğu yerleri tespit edip bunları vatandaşın kullanımına açmayı tercih ettik. Azalarım ve köylümüzün de desteğiyle. Bu sebeple buranın yolu yaklaşık 25-30 yıldır kapalıydı. Tarihi pınarımız da bir asrı geçmiş pınar. Dedem 1930 doğumlu; dedemin bile ne zaman yapıldığını bilmediği bir pınar. Ama heyelandan dolayı zamanla toprak altında kalmış. Biz de buranın suyunun en kurak zamanlarda bile kesilmediğini duyduk. Bu sebeple çeşmeyi açma kararı aldık" dedi.

#2
Foto - Bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar

Tarihlerine sahip çıkarak çeşmeyi faaliyete geçireceklerini belirten Gül, "Yan duvarlarını yapmayı planlıyoruz. Çeşmenin kapalı olan diğer bölümünü de açarak kullanıma hazır hale getirmek istiyoruz. Zaten burayı açtıktan sonra işimiz daha bitmeden bile çeşme dolmaya başladı. Bu kuraklıkta gelen şu su bizim için velinimettir" şeklinde konuştu. Çeşmenin taşla örüldüğünü ve yıllar geçse de formunu kaybetmediğini aktaran Gül, "Taşlar kendini bozmamış. Ufak tefek restore işlerimiz var. Tarihi yapısını bozmadan ilk gün nasıl yapıldıysa o hale getirip vatandaşımızın kullanımına sunacağız" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE ve Mısır'ın Türkiye planı maalesef tuttu! Artık bize rakipler
Ekonomi

BAE ve Mısır'ın Türkiye planı maalesef tuttu! Artık bize rakipler

Türkiye'ye giden Rusları ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli politikalara imza atan BAE ve Mısır'ın planı tutmuşa benziyor. Türkiye Turizm Ya..
Dünyanın konuştuğu Bolu'daki ‘Burj Al Babas’ projesi iflas etmişti! ABD'lilerden şüphe uyandıran yatırım
Ekonomi

Dünyanın konuştuğu Bolu'daki ‘Burj Al Babas’ projesi iflas etmişti! ABD'lilerden şüphe uyandıran yatırım

Bolu'da şato tipindeki villalardan oluşan ve tamamlanamayan ‘Burj Al Babas’ adlı proje Amerikalılar tarafından satın alındı.
Siyonist Şimon'a ağladı şehit Haniye'ye gitmedi! Mahmud Abbas'a tepki yağıyor
Gündem

Siyonist Şimon'a ağladı şehit Haniye'ye gitmedi! Mahmud Abbas'a tepki yağıyor

2016 yılında ölen İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesine katılarak siyonistlerin sempatisini kazanan Filistin Devlet Başkanı Ma..
Bölgede gerilim yüksek! Hava yolu şirketlerinden peş peşe Lübnan ve İsrail kararları
Dünya

Bölgede gerilim yüksek! Hava yolu şirketlerinden peş peşe Lübnan ve İsrail kararları

Hollanda, ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, PolonyaveFransa'ya ait hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan ..
Çevir kazı yanmasın Ekrem! İmamoğlu İsrail Dışişleri Bakanına cevap verdi
Gündem

Çevir kazı yanmasın Ekrem! İmamoğlu İsrail Dışişleri Bakanına cevap verdi

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren bir mesaj attı. Faşist Katz, Sosyal..
Ekrem Siyonist katilden aferini kaptı
Gündem

Ekrem Siyonist katilden aferini kaptı

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren bir mesaj attı. Faşist Katz, Sosyal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23