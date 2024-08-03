Bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar

Muhtar Gül, "Bu işe başlama sebebimiz aslında temel ihtiyacımız olan su kaynaklarının şu anda kuruması. Yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktan depomuza gelen su olmazsa şu anda hiçbir su kaynağımızdan su gelmiyor. Kuraklıklar zaten malum. Bu sebeple atalarımızın, dedelerimizin kullandığı ve tarihi çok eski olan çeşmelerimizin var olduğu yerleri tespit edip bunları vatandaşın kullanımına açmayı tercih ettik. Azalarım ve köylümüzün de desteğiyle. Bu sebeple buranın yolu yaklaşık 25-30 yıldır kapalıydı. Tarihi pınarımız da bir asrı geçmiş pınar. Dedem 1930 doğumlu; dedemin bile ne zaman yapıldığını bilmediği bir pınar. Ama heyelandan dolayı zamanla toprak altında kalmış. Biz de buranın suyunun en kurak zamanlarda bile kesilmediğini duyduk. Bu sebeple çeşmeyi açma kararı aldık" dedi.