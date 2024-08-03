2024-08-03 09:31:58 Bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy muhtarı Tarık Gül; toprak altında kaldığı tespit edilen bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Gül, su kaynaklarını korumanın önemine dikkat çekerek; geçmişte en kurak günlerde bile çeşmede su olduğunu hatırlattı. İlçeye bağlı Abdi köyünün 43 yaşındaki muhtarı Tarık Gül, köy sakinleriyle yaptığı inceleme sunucu bir asır önce kullanılan ancak daha sonra atıl vaziyette kalması sebebiyle toprak altında kalan çeşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Yaklaşık 30 yıl önce çeşmenin toprak ile kapandığını ancak yıllar sonra yaptıkları çalışmayla yeniden kullanıma hazır hale getirmek istediklerini ifade eden Gül, su kaynaklarının önemine vurgu yaptı.