Binyamin Netanyahu'nun tek çaresi Başkan Erdoğan! Görüşebilmek için randevu istiyor

Türkiye'deki seçimleri 2023'ün en önemli seçimleri olarak nitelendiren Batı, seçim sonrası Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için de adeta sıraya girdi. Bunlardan biri de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. İsrail medyası, Netanyahu'nun Başkan Erdoğan ile görüşme ayarlamak için uğraştığını yazdı. Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden Batılı liderler, Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta kazandığı seçim zaferi sonrası Erdoğan'la görüşmek için adeta sıraya girdiler. Uluslararası analizlerde yer alan bilgilere göre, Başkan Erdoğan yeni dönemde ilk olarak uluslararası gezilerle diplomasiye öncelik verecek. Bu kapsamda ilk yurtdışı ziyaretleri peş peşe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirildi.