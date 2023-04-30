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Yaşam
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Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

2023-04-30 11:23:21
Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Ağrı’da kayalıkların içinden dökülen şelale, keşfedilmeyi bekliyor.

#1
Foto - Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan dökülen Bintosun Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor.

#2
Foto - Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bintosun köyünün kuzeyindeki şelale, ilkbahar aylarında kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

#3
Foto - Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Çevre köylerde yaşayan az sayıda kişinin bildiği ve yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan dökülen şelale, ilkbahar ve yaz aylarında piknik yapmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geliyor.

#4
Foto - Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Baharın renklerine bürüne şelale ve çevresi, dron ile görüntülendi.

#5
Foto - Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Köylülerden Muhammed Ali Gülçin, şelalenin daha çok bilinmesini istediklerini söyledi.

#6
Foto - Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

İlkbahar aylarında şelalenin çevresinde çiçeklerin açtığını belirten Gülçin, "Herkesi bu güzel manzarayı görmeleri için buraya davet ediyoruz. Piknik yapılacak yerler ve ağaçlar var. Şelalede ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yoğun su oluyor. Vatandaşlar da pikniğe geliyor." diye konuştu.

#7
Foto - Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

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